Treinador de boxe samoano morre durante os Jogos Olímpicos de Paris

PARIS — O gerente da equipe do boxeador peso-pesado masculino mais bem classificado nas Olimpíadas de Paris morreu na vila dos atletas em Saint-Denis.

Lionel Elika Fatupaito morreu na manhã de sexta-feira na vila, informou o grupo regional da Oceania de comitês olímpicos nacionais em um comunicado em nome de seu membro samoano.

O Comitê Olímpico Internacional disse que Elika Fatupaito morreu de causas naturais. Em uma declaração no sábado, o COI expressou “suas condolências a todo o CON samoano, sua família e amigos.”

Elika Fatupaito estava nas Olimpíadas com uma equipe samoana que tem um boxeador que é um forte candidato a medalha, Ato Plodzicki-Faoagali.

“Não há palavras que possam expressar o que sinto, mas descanse em amor, treinador Lionel”, escreveu Plodzicki-Faoagali no sábado em uma história do Instagram sobre seu líder de equipe, a quem ele descreveu como “Grande Mestre”.

Plodzicki-Faoagali, 25, começa sua competição de 92 quilos no domingo em uma luta de oitavas de final contra um oponente belga. O boxeador nascido na Austrália está competindo em seus segundos Jogos de Verão.

O presidente do órgão olímpico de Samoa, Pauga Talalelei Pauga, disse no comunicado da Oceania: “Lionel foi um dos principais treinadores de boxe de Samoa e um grande defensor do ideal olímpico”.

O comitê organizador de Paris disse que ficou “profundamente triste ao saber da morte de um membro da delegação samoana. Nossos pensamentos estão com sua família, seus entes queridos e sua delegação.”