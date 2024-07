Treinador espera que Francis Ngannou retorne em 2024, diz que estrela prometeu ‘o próximo é para Kobe’

Francis Ngannou está de volta à academia, mas ainda lidando com a imensa tragédia da morte de seu filho de 15 meses em abril.

O ex-campeão peso-pesado do UFC retornou aos treinos na Xtreme Couture recentemente, embora não tenha feito nenhuma declaração pública sobre sua carreira. Ngannou continua contratado pela PFL, onde era esperado que enfrentasse Renan Ferreira em sua estreia, junto com opções disponíveis para ele no boxe após lutas anteriores contra Tyson Fury e Anthony Joshua.

O treinador e amigo de longa data de Ngannou, Eric Nicksick, revelou que, mais do que tudo, foi bom ter “O Predador” de volta à academia.

“Ele está se curando”, disse Nicksick sobre Ngannou em A hora do MMA. “É o melhor que posso dizer. Ele está se curando. Você está vendo o sorriso de volta em seu rosto. Você está vendo a brincadeira. Ele está de volta à academia falando besteira [Sean] Strickland e todos ao redor da sala. Essa é a coisa mais importante, mas o tempo todo, você sabe que há muita cura acontecendo lá dentro. De vez em quando ele terá aquele momento em que uma vulnerabilidade [happens].”

Embora ninguém esteja pressionando Ngannou para lutar agora ou em breve, Nicksick diz que isso definitivamente está em sua mente, mesmo que não haja um cronograma exato para que ele possa competir novamente.

“Ele olhou para mim no jantar na semana passada e disse ‘o próximo é para Kobe’. Essa merda me atingiu”, disse Nicksick, referindo-se ao filho de Ngannou. “Eu fiquei tipo, f*da-se, seja lá com quem você estiver lutando a seguir, que Deus os abençoe. Se é por isso que estamos lutando, esse homem vai ser marcado.

“Foi muito bom tê-lo em casa. Foi bom dar um abraço nele e nem mesmo ter que dizer muita coisa e apenas estar lá ao lado dele e deixá-lo falar e desabafar. Nós choramos, nos abraçamos, rimos e esses são os momentos que você tem quando tem um irmão como ele. Feliz por tê-lo em casa.”

Antes da trágica perda de seu filho, Ngannou sugeriu que tanto o boxe quanto o MMA seriam possibilidades para sua próxima luta, pois ele continuava comprometido com ambas as opções no futuro.

Ele perdeu por nocaute para Joshua em março, mas ainda há muitas oportunidades esperando por ele no boxe, especialmente na divisão dos pesos pesados.

Claro, a PFL adoraria ver Ngannou finalmente estrear depois que a promoção assinou com ele um lucrativo contrato de múltiplas lutas, após ele ter ficado brevemente como agente livre após deixar o UFC.

Nicksick não tem certeza do que exatamente acontecerá com Ngannou, mas está torcendo para que ele retorne antes do final de 2024.

“Eu não sei. Eu realmente não sei, para ser honesto com você”, disse Nicksick sobre o cronograma para a próxima luta de Ngannou. “Espero que sim [this year]. Espero que sim, porque acho que mantê-lo ocupado tem sido a melhor coisa para ele. Ajudou-o muito.

“Mas, novamente, nenhum pai deveria passar pelo que ele passou. Só o tempo dirá e o tempo curará. Espero que seja só porque quero vê-lo competir novamente com isso nele. Quero que ele consiga encontrar um propósito em competir novamente, mas o que quer que ele decida fazer, eu vou apoiá-lo 110 por cento.”