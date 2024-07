Trent Williams, OT All-Pro do 49ers, resistindo ao acordo

O left tackle All-Pro do San Francisco 49ers, Trent Williams, não compareceu ao campo de treinamento porque está buscando um ajuste em seu contrato, disse o técnico Kyle Shanahan após o primeiro treino do time.

“Eu sabia que poderia ser uma possibilidade. Estou bastante confiante de que tudo dará certo no longo prazo, e ele estará aqui e entraremos em sintonia com tudo”, disse Shanahan aos repórteres na quarta-feira, acrescentando que é apenas um dia de treino.

Williams se junta ao wide receiver Brandon Aiyuk como jogadores-chave do 49ers buscando novos contratos. Aiyuk, que exigiu uma troca, se apresentou no training camp, mas não treinou na quarta-feira. Ele estava de shorts e camiseta assistindo de lado durante o treino.

Williams, um 11 vezes Pro Bowler que foi selecionado para os últimos três times All-Pro, tem contrato até a temporada de 2026. Ele deve ganhar um salário base de US$ 20,05 milhões nesta temporada.

Penei Sewell, do Detroit Lions, redefiniu o topo do mercado de tackles ofensivos com a extensão de quatro anos e US$ 112 milhões que ele concordou em abril. O salário médio de US$ 28 milhões no acordo faz dele o tackle ofensivo mais bem pago da NFL.

O salário médio anual de Williams no acordo que ele assinou em 2021 é de US$ 23,01 milhões.