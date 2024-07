Três Phillies, Judge, Soto, Ohtani entre os titulares do MLB All-Star

O Philadelphia Phillies enviará três jogadores de campo interno para o MLB All-Star Game no final deste mês, já que Bryce Harper, Trea Turner e Alec Bohm estavam entre os titulares nomeados para o Midsummer Classic na noite de quarta-feira.

Turner venceu a estrela do Los Angeles Dodgers, Mookie Betts, em uma votação apertada — embora Betts não pudesse jogar no jogo por causa de uma mão esquerda quebrada. Enquanto isso, Bohm fará sua primeira partida All-Star após ter vencido 70% da votação final sobre o terceira base do San Diego Padres, Manny Machado.

“É ótimo para a organização”, disse o técnico dos Phillies, Rob Thomson.

A liga anunciou os titulares na quarta-feira para o jogo de 16 de julho em Arlington, Texas. O New York Yankees, Houston Astros, Cleveland Guardians, Baltimore Orioles, Milwaukee Brewers e San Diego Padres têm dois titulares representando seus respectivos times.

Na Liga Americana, Aaron Judge e Juan Soto, dos Yankees, começarão juntos no campo externo, junto com Steven Kwan, dos Guardians.

Vladimir Guerrero Jr., do Toronto Blue Jays, começará na primeira base, com Jose Altuve, do Astros, na segunda, Gunnar Henderson, do Orioles, no shortstop, e Jose Ramirez, do Guardians, na terceira. Adley Rutschman, do O’s, venceu a votação atrás do home plate, e Yordan Alvarez, do Astros, fez o mesmo como rebatedor designado. Alvarez venceu por pouco o DH Ryan O’Hearn, do Baltimore, na votação final, 52 a 48 por cento.

Na Liga Nacional, juntando-se a Harper, Turner e Bohm no campo interno estará o segunda base do Arizona Diamondbacks, Ketel Marte, enquanto Christian Yelich, do Brewers, começará ao lado dos companheiros de equipe do Padres, Jurickson Profar e Fernando Tatis Jr., no campo externo.

O receptor dos Brewers, William Contreras, começará atrás do home plate, e a estrela dos Dodgers, Shohei Ohtani, será o escolhido para rebatedor designado.

As reservas serão anunciadas no domingo.

“Esperançosamente [Bryson] Stott também consegue”, disse Thomson. “Atlanta conseguiu no ano passado, onde todos os quatro jogadores de campo interno conseguiram.”