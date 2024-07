Trevor Etienne, da Geórgia, não contesta acusações menores

As acusações de dirigir sob efeito de álcool contra o running back da Geórgia, Trevor Etienne, foram rejeitadas na quarta-feira, quando ele se declarou culpado de dirigir de forma imprudente, posse de álcool por menor de idade e outras duas infrações de trânsito.

Etienne fez seu apelo durante uma audiência no Tribunal Municipal do Condado de Athens-Clarke (Geórgia).

“Estamos satisfeitos que as evidências não apoiaram a acusação de DUI para começar”, disse o advogado de Etienne, Kim Stephens, ao Athens Banner-Herald. “Estamos satisfeitos que o escritório do advogado viu isso e concordou com algo que não era um DUI.”

Em 24 de março, a polícia do Condado de Athens-Clarke prendeu Etienne sob acusações de dirigir embriagado, não manter a faixa ou direção inadequada, bem como afixar materiais que reduzem a visibilidade através das janelas ou do para-brisa.

Não se sabe se Etienne estará disponível para o jogo de abertura da temporada da Geórgia contra Clemson em 31 de agosto. De acordo com a política da equipe da Geórgia, atletas condenados por DUI enfrentam uma suspensão de pelo menos um jogo. O wide receiver da Geórgia Marcus Rosemy-Jacksaint cumpriu uma suspensão de um jogo após se declarar culpado de uma acusação de direção imprudente em 2023.

Etienne, o irmão mais novo do running back do Jacksonville Jaguars, Travis Etienne, foi projetado como o melhor running back da Geórgia após ser transferido da Flórida, onde correu por 1.472 jardas e 14 touchdowns em 249 corridas em duas temporadas.

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.