Treze tubarões brasileiros testam positivo para cocaína, dizem pesquisadores

Mais de uma dúzia de tubarões no Brasil testaram positivo para cocaína – aumentando a preocupação de que as águas abertas da região estejam contaminadas com drogas e afetando a vida selvagem.

Um punhado de grupos de pesquisa publicou recentemente descobertas após coletar 13 tubarões de nariz afiado de pescadores na costa do Rio de Janeiro… e depois de cortá-los e retirar o interior, relatórios dizem que seus fígados e tecido muscular foram encontrados entrelaçados. com cocaína.

Não estamos falando apenas de um pequeno pó branco – de acordo com estes investigadores, a concentração no seu sistema era incrivelmente elevada… até 100 vezes mais do que os dados anteriormente registados noutras formas de vida marinha.

Embora não tenha havido nenhuma confirmação sobre a origem da cocaína… as pessoas certamente têm as suas ideias, incluindo laboratórios de drogas ilegais na área – ou apenas traficantes de drogas que perderam parte da sua carga em alto mar enquanto tentavam transportar cocaína através do oceano.

Em qualquer caso… está claro que esses tubarões foram capazes de mastigar algumas balas que entraram na água – mas não está claro como isso pode ter afetado seu comportamento.

Os cientistas dizem que suspeitam que esses pequenos tubarões eram provavelmente extremamente agressivos enquanto ainda respiravam (através das guelras)… e podem estar furiosos mastigando peixes. Pode parecer engraçado… mas os especialistas dizem que este é um sinal preocupante para o ecossistema.