Triatletas olímpicos começam a nadar no Rio Sena após problemas com água

PARIS — Em uma manhã que começou com chuva, os triatlos olímpicos começaram na quarta-feira, quando as mulheres mergulharam no Rio Sena para começar a natação após dias de atrasos e incertezas sobre preocupações com a qualidade da água.

Os atletas começaram perto da Pont Alexandre III, uma ponte que atravessa o famoso canal de Paris. A garoa constante diminuiu assim que os atletas mergulharam na água. Alguns dos triatletas mergulharam seus óculos de natação no Sena antes de colocá-los e seguir para o rio com a Torre Eiffel ao fundo.

A decisão de prosseguir com a natação para as competições de triatlo é uma grande vitória para a cidade, os organizadores das Olimpíadas e os atletas. As autoridades empreenderam um plano ambicioso, incluindo 1,4 bilhão de euros (US$ 1,5 bilhão) em melhorias de infraestrutura, para limpar o Sena, há muito poluído, e têm sido firmes em sua insistência de que a parte de natação do triatlo e os eventos de maratona aquática da próxima semana poderiam ser realizados com segurança no rio.

Os organizadores disseram na quarta-feira de manhã que os últimos testes da água mostraram conformidade com os padrões de qualidade. Mas a chuva da manhã pode ter alterado esses números.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

“O problema é sempre pior quando há chuvas fortes, porque elas meio que sobrecarregam os canos e você também recebe todo o escoamento da rua. Tudo isso vai para o Sena”, explicou a Dra. Nicole Iovine, especialista em doenças infecciosas da Universidade da Flórida. “Eles fizeram muito para tentar melhorar a qualidade da água. Mas a verdade é que você está à mercê da Mãe Natureza.”

Enquanto nadavam, as mulheres permaneceram perto das barcaças e barcos que margeiam as margens do rio. Os espectadores assistiram e aplaudiram das arquibancadas montadas ao longo da lateral e das pontes que atravessavam o canal. A atual campeã olímpica Flora Duffy, das Bermudas, foi a primeira a sair da água, levando cerca de 22 minutos para completar o percurso de 1,5 km.

Depois de nadar duas voltas no Sena, os atletas emergiram da água e subiram correndo um lance de escadas para pular em suas bicicletas para um passeio pelas ruas encharcadas de chuva de Paris, incluindo a icônica Champs-Elysees. Houve vários tombos e quedas no início da corrida de bicicleta.

Níveis elevados de bactérias no rio adiaram a corrida masculina originalmente planejada para terça-feira para quarta-feira, quando a competição feminina havia sido programada. Os homens estavam programados para começar cerca de três horas depois da corrida feminina. Eventos de teste destinados a permitir que os atletas se familiarizassem com o percurso já haviam sido cancelados pelo mesmo motivo no domingo e na segunda-feira.

A qualidade da água no Sena é diretamente afetada pela precipitação, que pode levar ao escoamento de águas residuais para o rio. Chuvas pesadas caíram durante a cerimônia de abertura olímpica de sexta-feira, e a chuva continuou durante a maior parte do dia de sábado.

Todos os dias desde domingo, mesmo quando os organizadores anunciaram cancelamentos ou adiamentos, eles continuaram a expressar confiança de que os nados no Sena seguiriam conforme o planejado no dia seguinte. Por vários dias, eles não divulgaram publicamente os dados sobre os níveis de E. coli e outras bactérias que contribuíram para suas decisões.

Altos níveis de E. coli na água podem indicar contaminação por esgoto. A maioria das cepas é inofensiva e algumas vivem nos intestinos de pessoas e animais saudáveis. Mas outras podem ser perigosas. Até mesmo um bocado de água contaminada pode levar à diarreia, e o germe pode causar doenças como infecções no trato urinário ou nos intestinos.

Testes diários de qualidade da água medem os níveis da bactéria fecal E. coli. As diretrizes de segurança da água da World Triathlon e uma diretiva da União Europeia de 2006 dão uma faixa de níveis de E. coli de “excelente” a “suficiente”. Qualquer coisa além de 900 unidades formadoras de colônias por 100 mililitros não é considerada segura ou “suficiente”. Mas especialistas enfatizaram que esses números são simplesmente diretrizes usadas para avaliar o risco.

Além disso, Aurélie Merle, diretora de esportes de Paris 2024, disse aos repórteres na terça-feira que amostras de água são coletadas 21 horas e meia antes de decisões sobre a natação serem tomadas. Isso deixa incerteza sobre sua precisão no dia da corrida.

Merle disse na terça-feira que os resultados dos testes mostraram que “estamos muito próximos do limite do triatlo”. Ela observou que um dos quatro locais de teste ao longo do percurso do triatlo estava abaixo do limite para E. coli. Dois outros locais estavam um pouco acima do limite e um estava mais elevado, ela disse, citando uma faixa de 980 a 1.553.

“Sabemos que o sol e o calor têm um impacto muito forte na qualidade da água”, disse ela, esperando que a onda de calor que atingiu a maior parte da França na terça-feira ajude a melhorar a qualidade da água o suficiente para que as provas de natação possam acontecer.

Os organizadores disseram que as corridas de maratona aquática, programadas para 8 e 9 de agosto, podem ser transferidas, se necessário, para o Estádio Náutico de Vaires-sur-Marne, na região metropolitana de Paris, que já sedia competições de remo e canoagem e pode acomodar até 15.000 espectadores.