Triatlo masculino ppd. para quarta-feira devido aos níveis de poluição do Sena

PARIS — O triatlo masculino nas Olimpíadas de Paris não ocorrerá conforme o planejado na terça-feira, pois os níveis de poluição no Rio Sena continuam muito altos, informou a World Triathlon em um comunicado.

A corrida foi adiada para quarta-feira às 10h45, horário local, imediatamente após o evento feminino, que está programado para as 8h.

A decisão é um golpe para os organizadores, que anteriormente disseram estar confiantes de que a qualidade da água melhoraria a tempo para a corrida, depois que as fortes chuvas da sexta e do sábado passados ​​sujaram o rio.

Os 55 triatletas que estavam preparados para competir na terça-feira agora enfrentam mais incertezas.

“Apesar da melhora dos níveis de qualidade da água nas últimas horas, as leituras em alguns pontos do percurso de natação ainda estão acima dos limites aceitáveis”, disseram os organizadores.

A World Triathlon se reunirá com os treinadores às 8h da terça-feira para fornecer todas as informações e o cronograma atualizado da corrida, disseram eles.

Se os níveis de bactérias permanecerem muito altos até quarta-feira de manhã, as corridas masculina e feminina provavelmente serão adiadas para sexta-feira, o dia de contingência reservado para os eventos.

Para o evento de revezamento de triatlo misto de 5 de agosto, o dia de contingência é 6 de agosto.

As autoridades de Paris prometeram tornar o Sena navegável como um legado fundamental dos Jogos e gastaram 1,4 bilhão de euros (US$ 1,51 bilhão) em infraestrutura de águas residuais para conter o esgoto e minimizar o derramamento no curso d’água.

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, deu um mergulho no rio no início deste mês, numa tentativa de convencer os céticos.

A aposta de que o rio estaria limpo o suficiente para o triatlo nunca foi garantia de sucesso, principalmente porque a qualidade da água varia muito de um dia para o outro.

A chuva aumenta significativamente as concentrações de bactérias causadoras de infecções, como E. coli e enterococos.