Tribunal abre processo contra chefe da LaLiga por queixa do Real Madrid

O Tribunal Administrativo Desportivo (TAD) da Espanha abriu um processo contra o presidente da LaLiga, Javier Tebas, após uma reclamação apresentada pelo Real Madrid sobre o acordo CVC assinado pela liga.

Os clubes da LaLiga votaram em dezembro de 2021 a favor de um acordo de investimento de € 2 (US$ 2,2 bilhões) com a empresa de private equity CVC Capital Partners, apesar da oposição do Real Madrid, Barcelona e Athletic Club.

O Madrid apresentou uma queixa contra Tebas ao TAD por considerar que foi discriminado pela LaLiga durante as negociações com o fundo de investimento CVC sobre os direitos televisivos.

Madrid teria acusado Tebas de abuso de poderes e de falta de transparência na convocação e gestão da assembleia em 12 de agosto de 2021, quando o acordo com a CVC foi discutido. Tebas teria sido obrigado a dar aos clubes um aviso de 10 dias antes de uma assembleia e, de acordo com a queixa, ele deu apenas oito.

O TAD considera que há evidências de que Tebas cometeu infrações gravíssimas sem avisar os clubes com 10 dias de antecedência.

Real Madrid, Barça e Athletic processaram a LaLiga e rotularam o acordo da liga espanhola com o fundo de investimento CVC como “ilegal”, enquanto a LaLiga disse que o acordo fortaleceria seus clubes. Um tribunal rejeitou o processo em fevereiro.

Na semana passada, o TAD suspendeu Pedro Rocha da presidência da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) por dois anos devido a uma infração grave relacionada a abuso de poder enquanto ele era presidente interino.