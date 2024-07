Trinity Rodman exibe novo estilo da seleção feminina dos EUA na vitória na abertura das Olimpíadas

NICE, França — Trinity Rodman estava nervosa na viagem de ônibus para o estádio aqui na quinta-feira à noite. Era seu primeiro jogo olímpico pela seleção feminina dos Estados Unidos, e Rodman sabia que precisava tocar na bola antes de se sentir realmente confortável.

Acontece que isso não foi um problema.

O giro deslumbrante de Rodman — que ela orgulhosamente chamou de “Trin Spin” — resultou em um gol maravilhoso no início do primeiro tempo e foi o destaque da vitória por 3 a 0 sobre a Zâmbia, que não foi tão acirrada quanto o placar poderia indicar.

Mallory Swanson marcou os outros dois gols das americanas com um intervalo de apenas um minuto, dando à nova técnica Emma Hayes uma vitória fácil em sua estreia em um grande torneio, mas a atuação de Rodman contra a defensora Martha Tembo foi o momento de destaque que chamou a atenção da pequena, mas animada, torcida no Allianz Riviera.

Recebendo um passe de Lindsey Horan aos 17 minutos, Rodman girou em um instante antes de finalizar calmamente por baixo do goleiro zambiano Ngambo Musole.

“Foi apenas uma coisa instintiva porque eu realmente não treinei isso”, disse Rodman. “Mas funcionou perfeitamente.

“Acho que naquela situação eu sabia que se eu desse um toque na minha frente, provavelmente me tiraria do quadro do gol”, Rodman acrescentou. “Eu estava tentando apenas desequilibrá-la, o que funcionou, então estou feliz com isso.”

Trinity Rodman se prepara para um arremesso que abrirá o placar para os EUA na vitória sobre a Zâmbia nas Olimpíadas. Imagens Getty

Os EUA dominaram a maior parte do primeiro tempo, apimentando o gol da Zâmbia antes mesmo de Pauline Zulu ser expulsa por cometer falta em Sophia Smith e negar uma oportunidade óbvia de gol. Os EUA registraram 27 chutes no jogo e acertaram o travessão duas vezes, além de terem várias chances afastadas da linha.

“A primeira parte do primeiro tempo foi excepcional — sair do jeito que saímos”, disse Hayes. “A intenção, a intensidade, a tomada de decisão, a execução — deveria ter sido pelo menos cinco no intervalo.”

Isso não é um exagero, principalmente na taxa que Swanson marcou. Primeiro, ela recebeu um passe de Horan e fez uma finalização certeira no 24º minuto, então ela marcou novamente apenas 66 segundos depois, após receber uma bola de Smith, para estabelecer um novo recorde da USWNT para o menor tempo entre gols, quebrando a marca anterior de Carli Lloyd de 2 minutos e 19 segundos na final da Copa do Mundo Feminina de 2015.

“Fiquei muito orgulhosa dela”, disse Horan sobre Swanson, que estava fazendo sua primeira aparição olímpica desde 2016. “Isso vai dar a ela uma explosão de confiança e é isso que queremos de nossas atacantes.”

Rodman disse que ela e os outros atacantes conversaram entre si sobre querer mostrar que são mais do que a combinação estereotipada de velocidade e capacidade atlética que os jogadores americanos costumam ser rotulados. Gols como esses certamente farão isso, mas todos na equipe dos EUA também sabem que as performances contra times amplamente superados, como a Zâmbia, significam pouco em comparação com o desempenho do time contra times mais talentosos — como, digamos, a Alemanha, que os americanos enfrentarão no domingo em Marselha.

“Nossas conexões têm sido tão boas”, disse Rodman sobre a química entre os atacantes americanos. “Eles estão melhorando a cada jogo… e eles vão continuar melhorando.”

Hayes disse que estava apenas sendo cautelosa ao retirar Smith no primeiro tempo depois que ela machucou o tornozelo, e foi igualmente cautelosa com a substituição de Rose Lavelle minutos depois do segundo tempo, já que ela estava lidando com uma lesão na perna.

Hayes não deu nenhuma atualização sobre Jaedyn Shaw, que foi retirada antes do jogo após sofrer uma lesão na perna durante um treino na quarta-feira, dizendo apenas que precisaria avaliar Shaw novamente na sexta-feira.