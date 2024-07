Trump diz que é imperativo Robert F. Kennedy Jr. Obtenha proteção de serviço secreto

Donald Trump agora está ecoando o que Robert F. Kennedy Jr. tem pedido durante toda a sua campanha – dizendo que o candidato presidencial precisa da proteção do Serviço Secreto o mais rápido possível.

O ex-Prez postou no Truth Social Monday sobre isso – que tem sido uma conversa contínua há meses… com a campanha de Kennedy pedindo um destacamento de segurança do Serviço Secreto, já que ele está na corrida e se vê como um candidato sério.

À luz do que está acontecendo no mundo hoje, acredito que é imperativo que Robert F. Kennedy Jr. receba proteção do Serviço Secreto – imediatamente. Dada a história da Família Kennedy, esta é a coisa certa a fazer!@realDonaldTrump Donald Trump Verdade Social… – Postagens de Donald J. Trump de seu Truth Social (@TrumpDailyPosts) 15 de julho de 2024

DT parece concordar, escrevendo… “À luz do que está acontecendo no mundo hoje, acredito que é imperativo que Robert F. Kennedy Jr. receba proteção do Serviço Secreto – imediatamente. Dada a história da Família Kennedy, esta é a coisa certa a fazer!”

Então, aí está… Trump – o presumível candidato republicano, que acabou de passar por uma tentativa de assassinato – falou mal… e está no canto de RFK Jr.



Claro, sabemos que RFK vem exigindo proteção do Serviço Secreto há algum tempo – especialmente depois de uma alegação intruso tentou entrar ele e sua esposa Cheryl Hines‘ LA para casa no final do ano passado… o que apenas escalado os pedidos dele e de sua campanha por ajuda extra.



Na verdade, RFK Jr. foi à FOX News logo após a tentativa de assassinato de Trump para apontar novamente o dedo para o Biden Casa Branca – que ele acredita ser responsável por seus pedidos de proteção ao Serviço Secreto terem sido negados repetidas vezes.



Não há realmente necessidade de entrar na história da família Kennedy à qual Trump está aludindo aqui, aliás – como todos sabemos, o tio de Robert John F. Kennedy foi assassinado de forma infame como presidente nos anos 60… e seu próprio pai Bobby Kennedy também foi assassinado.

O argumento de Kennedy durante todo este tempo foi claro… é perigoso concorrer à presidência neste país – e com a violência política a continuar a ser uma ameaça muito clara… aqueles que estão na corrida deveriam ter um campo de força federal, especialmente ele.

Biden já disse que ordenou ao Serviço Secreto que reforçasse os detalhes de Trump após o atentado contra sua vida – mas o tempo dirá se ele atenderá ao apoio de DT ao apelo de RFK Jr.