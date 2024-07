Trump e RFK Jr. discutem ceticismo sobre vacinas em vídeo já deletado

O filho de Robert F. Kennedy Jr., Bobby Kennedy III, postou um vídeo de uma ligação telefônica entre Kennedy e o ex-presidente Donald Trump, na qual o ex-presidente parecia endossar teorias falsas sobre a segurança das vacinas.

Todas as vacinas aprovadas ou autorizadas para uso nos Estados Unidos foram comprovadas como seguras e eficazes por meio de rigorosos estudos científicos. Reações alérgicas graves são extremamente raras – ocorrendo em aproximadamente 1 em 1 milhão de pessoas. Muito mais comuns são os efeitos colaterais leves, como dor ou inchaço no local da injeção, que tendem a diminuir rapidamente. Em todo o mundo, as vacinas previnem mais de 4 milhões de mortes a cada ano, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Embora ainda não haja consenso científico sobre o que causa o autismo, as vacinas, conclusivamente, não o fazem.