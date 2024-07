Trump Rally Gunman visto abrindo fogo e sendo morto segundos depois em novo vídeo

Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com

O Trunfo O atirador do rali foi deitado de bruços, mirou e disparou contra a multidão antes de ser recebido por balas que o mataram… e o TMZ tem tudo em vídeo.

Obtivemos um clipe incrível que mostra o momento em que o atirador abriu fogo no comício de Butler, PA no sábado – e você pode ver o cara olhando através de uma luneta ou de uma mira de ferro em um telhado… com pessoas observando abaixo e enlouquecendo, seu pânico era palpável.

O cara tem cabelo castanho mais comprido e parece estar vestindo uma camisa cinza / calça cáqui – e como você pode ver, ele está tentando cuidadosamente localizar um alvo de longe antes de puxar o gatilho.

Assim que as balas começam a soar, você pode ouvir as pessoas gritando no chão e uma confusão em massa acontece… e apenas momentos depois, você pode ouvir tiros chegando – com vários estalos vindo em sua direção, e naquele momento… o atirador foi atingido, tudo diante das câmeras.



Reproduzir conteúdo de vídeo





o cinegrafista Michael Difrischia, devolvido ao atirador depois que os tiros de retaliação puderam ser ouvidos… e com certeza, você vê o atirador caído ali, flácido e sem vida. Você pode ouvir alguém fora da câmera dizer: “É exatamente por isso que precisamos do maldito Trump aqui”.



Reproduzir conteúdo de vídeo



Tik Tok/@nicoofnewyork

Em termos do que levou a isso… Difrischia nos conta que ele e sua esposa, Âmbarestavam assistindo ao comício de Trump de fora do terreno principal… parados perto de algumas árvores com cerca de 30 a 40 outras pessoas, quando Amber notou o cara subindo em um prédio próximo.



Reproduzir conteúdo de vídeo





Disseram-nos que ele se levantou, então o exército rastejou até sua posição final no telhado – todos com um rifle na mão, veja bem – e então ele alinhou seu tiro, apesar das pessoas claramente notá-lo lá embaixo e tentarem sinalizar policiais ou quem mais quisesse ouvir, nos disseram.

Eventualmente ele atirou e, como dissemos… ele foi recebido com tiros quase instantâneos em troca… matando-o. Outros no terreno perceberam as consequências, mostrando seu cadáver.



Reproduzir conteúdo de vídeo





Ainda não há nenhuma palavra sobre o nome/identidade deste indivíduo, muito menos sobre o seu motivo… mas este caso está agora a ser investigado como uma tentativa de assassinato – à qual Trump sobreviveu milagrosamente.

Depois que a orelha de Trump foi cortada, o Serviço Secreto atacou-o e acabou levando-o embora – momento em que ele se mostrou desafiador e ergueu o punho no ar, com sangue pingando.

Trump foi levado a um hospital e tratado… e está em condição estável. Ei emitiu um comunicado depois, agradecendo às autoridades e condenando o atentado contra sua vida.

Em termos do relato que nos foi feito sobre o atirador… está de acordo com o que mais testemunhas oculares recebidas para a BBC – as pessoas viram esse cara e tentaram soar o alarme, mas por algum motivo, ele conseguiu tirar fotos no ex-Prez antes de finalmente ser eliminado.



Reproduzir conteúdo de vídeo



BBC Notícias