Trump Rally Shooter teve tempo suficiente para se instalar no telhado, testemunhas tentaram alertar os policiais

Confira… o cinegrafista capturou toda a cena e você pode ver o jovem de 20 anos Thomas Matthew Crooks aparentemente tentando se esconder atrás dele fez o seu caminho no topo de um prédio fora do local principal do comício – mas ele não fez um trabalho muito bom, porque muitos o notaram e alguns até tentaram sinalizar verbalmente sua localização para os policiais que estavam andando por aí.

Como dissemos a vocês – e como pode ser visto no vídeo obtido pelo TMZ – Crooks foi encontrado com fogo cruzado imediato de agentes do Serviço Secreto que aparentemente monitoravam tudo isso de um telhado diferente do outro lado do caminho. Crooks foi morto e uma investigação está em andamento para determinar mais sobre seus antecedentes e motivos.