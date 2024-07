Trump Shooter tinha dispositivos explosivos, transmissor remoto afirma diretor do FBI

Reproduzir conteúdo de vídeo





Thomas Matthew Crooks manipulou vários dispositivos explosivos para explodir e tinha um transmissor remoto em Donald Trumpcomício … isso, de acordo com depoimento do Diretor do FBI Christopher Wray.

O principal homem do departamento federal está atualmente testemunhando perante um Comitê do Congresso sobre o tiroteio que quase tirou a vida do ex-presidente … e ele diz que as agências de aplicação da lei recuperaram três bombas, presumivelmente armadas por Crooks.



13/07/24

Confira o clipe… Wray diz que encontraram três dispositivos no total – dois em seu carro e um em sua casa – todos com a capacidade de serem detonados remotamente. Havia receptores no local para dois dos dispositivos, e Crooks tinha um transmissor para detoná-los.

No entanto, Wray diz que devido à configuração das posições liga/desliga dos receptores, os dispositivos provavelmente não teriam explodido – aparentemente uma prova da inexperiência de Crooks nesta área – embora isso não signifique que os explosivos não tivessem explodido. não é perigoso.



Outra revelação… Wray diz que Crooks voou o drone recuperado em seu veículo a cerca de 200 metros do palco, possivelmente transmitindo o voo ao vivo – e observando de perto a área ao redor.

Vale a pena notar… ele não voou o drone sobre a área do palco, de acordo com Wray – mas é ainda mais uma evidência do perigo que todos os participantes do comício corriam e pontua a fraca resposta das autoridades ao incidente.



22/07/24

Como você já sabe… o Serviço Secreto detectou bandidos 20 minutos antes de ele dar seu primeiro tiro que Donald Trump está no telhado, mas não o derrubou e Kimberly trapaceira – o diretor do Serviço Secreto que é desde que renunciou sua postagem – chamou todo o incidente de um grande falha operacional.



22/07/24