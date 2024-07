Trump tem sido criticado há muito tempo por seu tratamento público às mulheres. Aqueles em sua vida argumentam que ele é diferente em privado

CNN

Quando Sarah Huckabee Sanders enfrentou o que ela descreveu como “ataques implacáveis ​​da esquerda”, foi o ex-presidente Donald Trump quem a confortou, ela disse.

A advogada de Trump, Alina Habba, descreveu o candidato republicano como seu “amigo”.

E Kai Trump, seu neto mais velho, fez uma aparição surpresa para compartilhar “o lado do meu avô que as pessoas não costumam ver”.

Um tema comum ecoou nos discursos das mulheres na Convenção Nacional Republicana deste ano: apesar do que o tratamento público dado às mulheres por Trump possa parecer para alguns, ele as defende a portas fechadas.

Em discurso após discurso em Milwaukee esta semana, as mulheres falaram de momentos de silêncio quando disseram que Trump as confortou após ataques democratas ou críticas da mídia, defendeu-as profissionalmente ou demonstrou compaixão ou cuidado familiar. Elas o descreveram como um amigo e um pai e avô amoroso nos momentos que as pessoas não veem.

Trump é conhecido há muito tempo pela maneira impetuosa, até mesmo vulgar, com que às vezes fala sobre mulheres. Ele também foi perseguido por alegações sobre má conduta sexual e casos extraconjugais. Acusações de sexismo atormentaram sua campanha presidencial de 2016, uma disputa que ele venceu apesar do lançamento em outubro de um vídeo no qual ele se gabava de ser capaz de agarrar mulheres pelos órgãos genitais porque ele é uma celebridade.

Discursos de mulheres, incluindo membros de sua família e pessoas que trabalharam para ele, se encaixam em um esforço mais amplo na convenção para suavizar sua imagem pública.

“Fui insultada como convidada no Jantar dos Correspondentes da Casa Branca, minha família teve o serviço negado e foi expulsa de um restaurante, e um pai na pré-escola do meu filho de 3 anos cuspiu no meu carro”, disse Sanders, que serviu como uma das secretárias de imprensa de Trump na Casa Branca, durante seu discurso na terça-feira à noite. “E naqueles momentos, foi o presidente Trump quem me defendeu.”

Sanders, agora governadora do Arkansas, disse que em determinado momento o ex-presidente a chamou de lado e disse: “Sarah, você é inteligente, você é bonita, você é durona, e eles te atacam porque você é boa no que faz”.

Habba, uma das advogadas de Trump, disse que queria levar o público “aos bastidores das manchetes” para revelar “seu caráter, sua gentileza” e seu comprometimento com o país.

“O presidente Trump defendeu minha jornada, me capacitando a ser quem me tornei hoje”, disse Habba.

Kellyanne Conway, gerente de campanha de Trump em 2016 e conselheira sênior da Casa Branca, elogiou o ex-presidente por elevar as mulheres a papéis importantes em sua campanha e administração.

“Ele viu algo em mim e nas outras mães trabalhadoras que talvez não víssemos em nós mesmas”, disse Conway.

Familiares, desde sua neta – que disse que o ex-presidente se gabou para os amigos quando ela foi incluída no quadro de honra – até os parceiros de seu filho compartilharam suas experiências pessoais com ele.

“Eu sei o que você ouve por aí sobre Donald Trump”, disse Lara Trump, nora do ex-presidente e copresidente do Comitê Nacional Republicano, em seu discurso. “Mas quando olho para Donald Trump, vejo um pai, sogro e, claro, avô maravilhoso para meus dois filhos pequenos, Luke e Carolina.”

Histórico de alegações de sexismo e má conduta



O esforço para reformular o tratamento dado por Trump às mulheres foi parte de um esforço maior para suavizar a imagem do ex-presidente após a tentativa de assassinato no último fim de semana.

“O retrato negativo da mídia sobre o presidente Trump e seu tratamento às mulheres é totalmente falso”, disse Karoline Leavitt, secretária de imprensa nacional da campanha de Trump, em uma declaração. “O presidente Trump é amado por milhões de mulheres em todo o país, e aqueles que o conhecem pessoalmente, inclusive eu, dirão que ele é solidário, generoso e gentil.”

Leavitt acrescentou que durante o primeiro mandato de Trump ele apoiou políticas como a expansão do acesso à licença-maternidade remunerada e ao cuidado infantil e que faria isso novamente.

Ampliar o apelo do ex-presidente às mulheres será fundamental em novembro. O sucesso de Biden em estados indecisos em 2020 é atribuído em parte ao seu apoio mais forte entre as mulheres desanimadas pela audácia de Trump. Em 2020, Biden conquistou 57% das mulheres, em comparação com 42% que apoiaram Trump, de acordo com pesquisas de boca de urna da CNN.

Mas não está claro se os elogios ao comportamento privado do ex-presidente impactarão como as pessoas percebem anos de seu comportamento público. Trump enfrentou alegações de sexismo desde que buscou a nomeação republicana em 2016.

Durante um debate primário do Partido Republicano em 2015, a moderadora Megyn Kelly perguntou ao então candidato Trump sobre seu histórico de se referir a mulheres com as quais ele discordava como “porcas gordas, cadelas, desleixadas e animais nojentos”. Mais tarde, ele detonou Kelly e disse que ela tinha “sangue saindo de onde quer que fosse”.

Durante a primeira campanha, ele insinuou que tanto Carly Fiorina, uma de suas oponentes republicanas, quanto a esposa do senador Ted Cruz, do Texas, outro rival de 2016, eram pouco atraentes.

E nas últimas semanas daquela eleição, antigas imagens do Access Hollywood dele se gabando de ser capaz de beijar mulheres e agarrá-las pelos genitais provocaram condenação em massa de membros de seu próprio partido.

A ex-secretária de Estado Hillary Clinton, sua oponente democrata em 2016, argumentou que o tratamento dado a mulheres por Trump no passado o tornava inapto para ser presidente.

“Quando penso no que sabemos agora sobre Donald Trump e o que ele vem fazendo há 30 anos, ele certamente passou muito tempo menosprezando, degradando, insultando e agredindo mulheres”, disse Clinton em um comício na Flórida, dias antes da eleição.

A derrota de Clinton e os temores sobre o que uma presidência de Trump acarretaria motivaram protestos globais da Marcha das Mulheres.

Desde então, outras partes de seu histórico foram examinadas. No início deste ano, Trump foi considerado culpado de 34 acusações de crime de falsificação de registros comerciais para encobrir um suposto caso extraconjugal com uma estrela pornô. Em 2023, um tribunal civil considerou Trump responsável por abusar sexualmente da escritora E. Jean Carroll na década de 1990. O ex-presidente foi posteriormente condenado a pagar milhões de dólares em danos por suas declarações difamatórias depreciando Carroll e negando suas alegações de estupro.

Trump negou o caso no centro do caso de suborno e negou ter agredido Carroll.

O ex-presidente também negou cerca de uma dúzia de outras alegações de má conduta sexual, incluindo apalpadelas e assédio sexual, que ocorreram antes de ele assumir o cargo. Em 2017, Trump chamou as alegações de “notícias falsas”.

Sanders, o secretário de imprensa da Casa Branca na época, foi questionado se a posição oficial da Casa Branca era que todas as mulheres estavam mentindo.

“Sim, fomos claros sobre isso desde o início, e o presidente falou sobre isso”, disse ela em uma entrevista coletiva em outubro de 2017.

Durante grande parte da campanha de 2024, os democratas concentraram suas críticas a Trump em suas políticas, especificamente sua nomeação de juízes da Suprema Corte que votaram para anular as proteções federais ao aborto. Mas, como o presidente Joe Biden enfrentou uma pressão crescente dentro de seu próprio partido para se afastar, ele começou a ampliar seus ataques. Durante um comício em Detroit no início deste mês, Biden fez referência tanto ao caso do dinheiro para silenciar quanto ao caso civil envolvendo Carroll.

“O Sr. Trump a estuprou”, disse Biden, referindo-se ao que o juiz do caso Carroll escreveu.

Em Milwaukee, no entanto, os processos criminais de Trump foram apresentados como mais uma evidência da perseguição que ele sofreu por seus apoiadores.

“Cada ataque ao presidente Trump apenas fortalece nosso movimento”, disse Habba, que representou Trump no processo de difamação de Carroll. “Indícios falsos e alegações infundadas não nos deterão, porque o único crime que o presidente Trump cometeu foi amar a América.”