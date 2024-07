Tua Tagovailoa agradece que os Dolphins lhe mostraram ‘o dinheiro’

O quarterback do Miami Dolphins, Tua Tagovailoa, pegou o microfone no treino de domingo para transmitir uma mensagem que era efetivamente uma celebração.

“Mostre-me o dinheiro!” Tagovailoa exclamou antes de agradecer aos fãs pela presença.

Depois, Tagovailoa continuou a expressar sua gratidão no dia em que assinou oficialmente sua extensão de quatro anos e US$ 212,4 milhões com os Dolphins.

O acordo faz dele o jogador mais bem pago na história da franquia e o quinto mais bem pago na história da NFL em salário médio anual. Em sua coletiva de imprensa após o treino, o quarterback do quinto ano disse que entende que, com seu novo salário, também há a expectativa de fazer corridas profundas na pós-temporada.

“Sou o funcionário mais bem pago deste escritório”, disse Tagovailoa aos repórteres. “Tenho que juntar o que quer que seja. Tenho que fazer isso direito e fazer nossos caras se moverem na direção que precisamos ir para conseguir fazer essas coisas.”

Antes de os dois lados concordarem com os termos na sexta-feira, Tagovailoa estava programado para entrar no último ano de seu contrato de novato após um ano de carreira. Ele liderou a NFL em jardas de passe na temporada passada, totalizou 29 touchdowns, o recorde da carreira, e começou pela AFC em sua primeira aparição no Pro Bowl.

No domingo, Tagovailoa disse que sabia que tudo era oficial quando o técnico Mike McDaniel e o gerente geral Chris Grier pararam na sala dos quarterbacks, espiaram pela porta e balançaram a cabeça em silêncio. Então, McDaniel apertou seu quarterback titular com tanta força que Tagovailoa derramou seu café.

“Estou animado pela organização, realmente animado por Tua e pelo trabalho que ele fez para receber algo assim”, disse McDaniel aos repórteres no domingo. “Acho que é uma validação legal, com certeza.”

Com a presença de sua família, incluindo seu filho de 2 anos, Ace, andando atrás dele, Tagovailoa falou longamente sobre sua jornada desde ser um dos melhores recrutas do ensino médio no Havaí até jogar futebol americano universitário no Alabama e, então, chegar à liga.

Tagovailoa entrou no intervalo do College Football Playoff National Championship Game para liderar o Alabama na vitória na prorrogação sobre a Geórgia em janeiro de 2018. Mas sua carreira com o Crimson Tide terminou abruptamente quando ele sofreu uma lesão no quadril que o encerrou em sua temporada em 2019.

Ele foi escolhido em quinto lugar no draft de 2020, atrás do quarterback do Cincinnati Bengals, Joe Burrow, e uma escolha à frente do quarterback do Los Angeles Chargers, Justin Herbert, que ganharam extensões de contrato antes do início da temporada passada.

Tagovailoa disse que quando fez sua estreia na NFL na Semana 6 de seu ano de estreia, ele estava grato por estar em campo e não estava imaginando a extensão de nove dígitos que assinou no domingo.

“Havia tantas incógnitas durante aquela offseason quando fui convocado: ‘Ele vai conseguir jogar da mesma forma? Ele vai conseguir correr? Ele vai conseguir se movimentar?’

“Havia muitas dúvidas e, quando entrei lá, fiquei grato por poder jogar as jogadas da NFL.”

Mas, por mais que tenha refletido sobre o passado depois de assinar oficialmente o acordo, Tagovailoa reconheceu o que está por vir.

Os Dolphins foram aos playoffs em cada um dos últimos dois anos, mas foram eliminados na rodada do wild-card nas duas vezes. Miami não vence um jogo de playoff há 23 temporadas, a mais longa seca ativa na NFL.

McDaniel disse que Tagovailoa e o resto dos Dolphins abraçaram essas expectativas bem antes de o time consolidar seu status como o quarterback do futuro de Miami.

“Francamente, Tua me mostrou isso durante toda a offseason que ele sabe que horas são”, disse McDaniel. “Felizmente, ele e todos os seus companheiros de equipe podem sair e determinar qualquer que seja a narrativa construída — pela maneira como eles jogam.”

Com sua situação contratual resolvida antes do início da temporada regular, Tagovailoa diz que está pronto para liderar os Dolphins à disputa pelo Super Bowl.

“Estamos ansiosos para ver o que podemos fazer para ajudar este time a vencer mais jogos e vencer quando for preciso”, disse ele.