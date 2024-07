Tua Tagovailoa não assinará até que os contratos de Dak Prescott e Jordan Love sejam resolvidos, diz especialista

O quarterback do Miami Dolphins, Tua Tagovailoa, refletiu recentemente sobre sua situação contratual, dizendo: “Não sou cego em relação às pessoas que estão na minha posição e que estão sendo pagas.“O mercado de quarterbacks sofreu uma grande mudança quando o Jacksonville Jaguars ofereceu a Trevor Lawrence um grande acordo de cinco anos e US$ 275 milhões, vinculando-o ao Joe Burrow, do Bengals como o QB mais bem pago da liga.

Michelle Smallmon da ESPN compartilhou suas percepções sobre a situação do contrato de Tua com os Dolphins. Ela ressaltou que é natural para o jogador de 24 anos buscar uma extensão no mercado atual. No entanto, ela sugeriu que o atraso pode ser devido ao potencial de outros quarterbackscomo Dak Prescott ou Jordan Love, para entrar no mercado e obter salários ainda mais altos.

Tryreek Hill diz que Tua Tagovailoa é o QB mais preciso da NFL

“Certamente haverá times que o verão [Tua Tagovailoa] como uma atualização. Certamente haverá times interessados ​​nele. Mas seria o mesmo que os outros dois caras? Nem no mesmo estádioSmallmon observou. Ela aconselhou os Dolphins a permanecerem firmes em sua oferta, considerando o talento que cerca Tua.

Smallmon enfatizou a importância da liderança do técnico McDaniel e do desempenho recente de Tua. Ela acredita que Tua seria sensato em ficar em Miami, onde o sistema é adaptado aos seus pontos fortes. “Acho que os Dolphins precisam se manter firmes aqui e não dar a ele o que ele exige ou pagar a mais por Tua“, acrescentou ela, destacando o histórico de lesões de Tua como um fator significativo nas negociações.

Acordos de Prescott e Love colocam pressão sobre os Dolphins

Comparando as estatísticas de Tua em 2023 com as de Love e Prescott, Tua lidera em jardas aéreas, mas não tem o heroísmo de Love nos playoffs e a consistência de Prescott. Amor da Jordânia teve um segundo semestre de destaque na temporada de 2023, liderando o Empacotadores para os playoffs e garantindo uma vitória notável contra os Cowboys. Enquanto isso, Prescott, com quase 31 anos, liderou a liga com 36 passes para touchdown e está se aproximando do recorde de passes de todos os tempos dos Cowboystornando-o o favorito entre os três.

Apesar do cenário competitivo, os companheiros de equipe de Tua estão se unindo atrás dele. Correndo de volta Raheem Mostert elogiou Tua, dizendo: “Tua merece muito a oportunidade de obter uma extensão de contrato. Ele trabalhou duro… e eu não vi nada além de crescimento e liderança dele. Ele merece tudo.”

As negociações do contrato para Tua Tagovailoa são complicados por seu histórico de lesões e pela necessidade dos Dolphins de equilibrar o dinheiro garantido. Como Michelle Smallmon apontado, a situação continua fluida, e o resultado é incerto. Tua encontrará sua end zone com um novo acordo, ou a abordagem cautelosa dos Dolphins atrasará seu pagamento? Na NFL, até as melhores jogadas exigem um pouco de sorte.