Tudo o que você precisa saber sobre o Grande Prêmio da Hungria.

A Fórmula 1 chegou à 13ª etapa — o Grande Prêmio da Hungria — e o que começou como outra campanha dominante da Red Bull no início da temporada proporcionou algumas corridas emocionantes desde Miami, com vencedores surpreendentes e a batalha se intensificando.

Até agora, a temporada teve seis vencedores diferentes e viu um ressurgimento da Mercedes com Lewis Hamilton de volta aos caminhos da vitória no Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Enquanto isso, a Ferrari, que era a desafiante de Max Verstappen e Red Bull no início, se viu com apenas um pódio desde a vitória de Charles Leclerc no Grande Prêmio de Mônaco em maio.

O heptacampeão mundial Hamilton tem o maior número de pole positions e vitórias em Hungaroring, mas é claro que a Red Bull continua sendo a equipe a ser batida.

Lewis Hamilton, da Mercedes, e Lando Norris, da McLaren, desafiaram Max Verstappen e a Red Bull em corridas recentes. Dan Istitene – Fórmula 1/Fórmula 1 via Getty Images

Últimas notícias

A equipe americana Haas contratou Oliver Bearman para 2025 e anunciou que correrá com motores Ferrari até 2028.

Longe da F1, no Festival de Velocidade de Goodwood, Christian Horner pilotou o carro de Sebastian Vettel, e Adrian Newey revelou seu RB17 de £ 6 milhões.

A McLaren está se tornando a equipe “que poderia ter sido” da F1?

O status de “GOAT” de Hamilton é confirmado novamente no GP da Grã-Bretanha. Além da prévia do Grande Prêmio da Hungria — ouça o último episódio do podcast.





O Grande Prêmio da Hungria está no calendário da F1 desde 1986. Rudy Carezzevoli – Fórmula 1/Fórmula 1 via Getty Images

Estatísticas e histórico do circuito

Hungaroring se tornou o primeiro local a sediar um grande prêmio atrás da Cortina de Ferro em 1986 e desde então se tornou um pilar no calendário da F1.

Muitas vezes comparado a um circuito de kart devido ao seu traçado estreito e à falta de retas, a pista de 2,7 milhas recebeu apenas pequenas mudanças, incluindo uma tentativa bem-sucedida de auxiliar na ultrapassagem na Curva Um em 2003.

Conhecida por corridas emocionantes e inusitadas, foi palco de cinco primeiras vitórias, incluindo a de Damon Hill em 1993, a de Fernando Alonso em 2004 e a de Jenson Button em 2006.

Voltas: 70 voltas de 4,3 km. Distância total 306 km

Recorde de volta: 1:16.627 – Hamilton (2020)

Mais vitórias: Hamilton com oito (2007, 2009, 2012-2013, 2016, 2018-2020). De outros pilotos atuais, Verstappen (2022, 2023), Fernando Alonso (2003), Daniel Ricciardo (2013) e Esteban Ocon (2021) venceram aqui.

A maioria dos postes: Esse seria Hamilton novamente com nove (2007-2008, 2012-2013, 2015, 2018, 2020-2021, 2023). De outros pilotos atuais, George Russell (2022), Verstappen (2019), Alonso (2003-2009) estiveram na pole aqui.

Lando Norris quebrou acidentalmente o troféu de primeiro lugar de Max Verstappen no Grande Prêmio da Hungria de 2023 durante as comemorações com champanhe. ATTILA KISBENEDEK/AFP via Getty Images

O que aconteceu ano passado?

Na qualificação, Hamilton conquistou sua primeira pole position desde o Grande Prêmio da Arábia Saudita de 2021, mas a liderança durou apenas até a primeira curva, quando Verstappen passou para reivindicar a P1 após uma largada melhor.

O piloto da Red Bull não olhou para trás a partir daquele momento, garantindo a vitória com mais de 30 segundos de vantagem sobre a McLaren de Norris em segundo lugar, Perez em terceiro e Hamilton em quarto.

No pódio, Norris acidentalmente quebrou o troféu de Verstappen, ficando muito animado com uma grande garrafa de champanhe…

Quem vai ganhar?

O Hungaroring representa um retorno às curvas de velocidade lenta e média, o que pode ajudar a Ferrari a se recuperar para uma posição mais competitiva. Mas em um circuito onde Verstappen dominou no ano passado, é difícil ignorar a Red Bull como favorita para a vitória.