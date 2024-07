Turbulência severa do voo da Boeing, segundo passageiro bebê preso no teto

Reproduzir conteúdo de vídeo



Portanto, não foi apenas um passageiro transatlântico que ficou preso no teto de um Boeing a caminho do Uruguai no início desta semana – uma criança também ficou presa lá.

Passageiro Dr. Cecília Laguzzi diz que é uma imagem que ela nunca esquecerá… ela encontrou seu filho de 2 anos alojado no teto acima do compartimento superior no voo UX045 da Air Europa de segunda-feira, de Madri para o Uruguai… depois de passar por um forte período de turbulência .

Laguzzi disse ao “GMA” que acordou com o que pareceram 6 ou 7 segundos de queda livre antes de o avião nivelar. No caos que se seguiu, ela começou a procurar pelos filhos, que dormiam a alguns lugares de distância com o marido, mas o mais novo estava desaparecido.

Ela começou a procurá-lo freneticamente – só quando alguém viu seu pânico e disse: “Bem, está aí em cima”, apontando para o teto. Foi quando ela encontrou o filho, chorando e claramente apavorado, preso no compartimento superior.

Felizmente, algum plástico se soltou do compartimento, então ela e o marido conseguiram recuperá-lo imediatamente. Ela disse que seu filho parecia bem e, no geral, sua família estava um pouco machucada, mas por outro lado, bem.



Um homem no mesmo voo teve sorte de estar vivo depois que uma filmagem mostrou outros passageiros ajudando-o a descer do alto depois que ele foi jogado lá em cima durante a turbulência.

O avião foi desviado para o estado brasileiro do Rio Grande do Norte, e os passageiros feridos foram tratados em um hospital local.