Turnê do Manchester United 2023 foi prejudicada na temporada passada – Christian Eriksen

LOS ANGELES, Califórnia — Christian Eriksen disse estar esperançoso de que a turnê de verão do Manchester United pelos Estados Unidos proporcionará uma boa preparação para a nova temporada, após sugerir que uma viagem difícil há 12 meses contribuiu para sua fraca campanha.

A turnê de 2023 consistiu em paradas em Nova Jersey, San Diego, Houston e Las Vegas. Desta vez, o clube optou por um training camp na UCLA, na Califórnia, e apenas três jogos em Los Angeles, San Diego e Carolina do Sul.

“É diferente estar na base e viajar menos para os jogos”, disse Eriksen.

“Também é uma viagem de patrocinador ao mesmo tempo que a preparação física, e o futebol foi empurrado um pouco para trás na temporada passada, olhando para isso. Eu acho que este ano, o futebol foi empurrado para a frente e o foco está nisso.”

Os jogadores do United passarão a maior parte da turnê deste verão em Los Angeles, com um acampamento de 10 dias organizado no campus da UCLA.

É diferente do ano passado, quando o time treinou em Nova Jersey e San Diego e viajou para jogos em Houston e Las Vegas.

Christian Eriksen em ação durante a derrota do Man United para o Arsenal na pré-temporada. PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images

“Houve muitos voos no meio tempo, muitas viagens curtas de um ou dois dias nesta cidade e depois na próxima”, disse Eriksen.

“Parecia que muita coisa estava acontecendo em um período muito curto. Isso também vai ser muita coisa, mas já parece diferente. Se falarmos no ano que vem ou em duas semanas, talvez eu possa dizer que foi melhor ou pior, mas está parecendo melhor.”

Os primeiros seis jogos do Man United Dom, 16 de agosto 20:00 Fulham (H) Sáb, 24 de agosto 12:30 Brighton (a) Dom, 1 de setembro 16:00 Liverpool (E) Sáb, 14 de set. 12:30 Southampton (um) Sáb, 21 de set. 17:30 Palácio (a) Dom, 29 de setembro 16:30 Tottenham (C) Os horários de início são mostrados como no Reino Unido

Eriksen tem mais um ano de contrato com o United e, apesar das dúvidas sobre seu futuro em Old Trafford, ele insistiu que quer ficar em Old Trafford.

Ele impressionou pela Dinamarca na Euro 2024 e, depois de ter desempenhado um papel menor na equipe de Erik ten Hag na temporada passada, o jogador de 32 anos admitiu que quer jogar mais partidas.

“Falta-me um ano, então para mim sou um jogador do United”, disse ele. “Não me disseram licença ou extensão, então nesse sentido tenho um ano de contrato restante e me sinto bem, minha família está se sentindo bem morando em Manchester e o United é um bom clube.

“Em termos de futebol, você quer jogar o máximo possível. Mas também pensa em termos de: ‘Como me vejo? Como me encaixo no time?’ E nesses termos, me sinto bem. Sinto que estou em um bom lugar.”