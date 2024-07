Tyler Adams passa por cirurgia nas costas e perde o início da temporada da Premier League

O meio-campista do AFC Bournemouth e da seleção masculina dos Estados Unidos, Tyler Adams, está prestes a passar mais um longo período fora dos gramados após passar por uma cirurgia nas costas, de acordo com o técnico do Cherries, Andoni Iraola.

O Bournemouth está programado para jogar contra o Wrexham da EFL League One na UC Santa Barbara em um amistoso de pré-temporada no sábado. Iraola foi questionado durante a coletiva de imprensa pré-jogo sobre o quão importante era para Adams permanecer em forma, momento em que ele revelou que o meio-campista havia passado por uma cirurgia nas costas.

“Ele terminou a temporada com uma lesão nas costas”, disse Iraola. “Ele queria jogar a Copa América porque era muito importante para ele, mas ele tinha restrições e ainda sentia dores, então dois dias depois que eles foram eliminados, ele passou por uma cirurgia.”

Iraola acrescentou que espera que Adams fique fora por algum tempo, embora tenha se recusado a mencionar um cronograma específico para o retorno do meio-campista.

“É difícil dizer por quanto tempo, mas ele não estará em forma para o início da temporada”, disse Iraola. “Mas setembro? Outubro? Não sei.”

Iraola foi então questionado sobre o motivo pelo qual o Bournemouth não impediu Adams de jogar na Copa América. O técnico disse: “Não foi nossa escolha. É uma decisão das nações, que têm permissão para selecionar jogadores, e ele queria jogar pensando que a lesão melhoraria, mas ele sentiu que estava piorando.”

Adams estava com restrição de minutos na preparação para a Copa América. Ele não jogou na derrota por 5 a 1 no amistoso para a Colômbia, e jogou apenas 14 minutos no empate por 1 a 1 contra o Brasil.

Em uma entrevista à ESPN em junho, antes do amistoso com o Brasil, Adams foi questionado sobre a lesão nas costas. Ele admitiu que era um problema no final da temporada do clube, mas disse que estava melhorando sua forma física com os EUA.

“Eram minhas costas no final da temporada”, disse Adams. “Mas eu me senti bem entrando no acampamento e pronto para treinar, mas eles estavam tipo, ‘Não, não, não, vamos apenas construir direito.’ Porque, novamente, o mais importante para mim é obviamente ter uma boa Copa América, mas entrar na pré-temporada pronto para ir. Eu só quero chegar em um lugar em forma onde eu possa ter uma preparação de oito, nove, 10 semanas para o início da temporada e estar em um lugar realmente bom para ficar robusto novamente.”

Adams jogou 180 minutos em três partidas na Copa América, incluindo uma participação de 90 minutos na final da fase de grupos contra o Uruguai, uma derrota por 1 a 0 que eliminou os EUA do torneio.

A cirurgia é o mais recente revés sofrido por lesão de Adams desde que ele completou uma transferência de US$ 25 milhões do Leeds United em agosto passado. O capitão da seleção masculina dos EUA fez apenas quatro aparições no time principal para os Cherries na temporada passada, totalizando 138 minutos, após passar por uma cirurgia para reparar seu tendão direito em outubro. Ele já havia passado por um procedimento semelhante enquanto ainda estava no Leeds.

A última operação torna provável que Adams perca dois amistosos dos Estados Unidos contra Canadá e Nova Zelândia na janela internacional de setembro, o que pode marcar a estreia do próximo técnico da seleção masculina dos EUA após a demissão de Gregg Berhalter em 10 de julho.