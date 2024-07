Tyron Woodley defende Jake Paul vs. Mike Tyson: ‘A idade é a única razão pela qual Jake Paul tem uma chance’

Jake Paul nocauteou Mike Perry no sexto round para abrir caminho oficialmente para seu confronto contra Mike Tyson em novembro, mas as críticas em torno dessa luta só se multiplicaram nos últimos dias.

Desde o momento em que a luta foi anunciada, Paul foi escrutinado por sequer cogitar uma luta contra Tyson, que recentemente comemorou seu 58º aniversário. Em seu auge, Tyson foi um dos lutadores mais ferozes e temidos do planeta, mas seus melhores dias já ficaram para trás há muito tempo, e sua última vitória aconteceu em 2003, quando derrotou Clifford Etienne por nocaute.

Embora Paul esteja longe de ser um boxeador de alto nível, ele tem 27 anos, um histórico de 10-1 e não há dúvidas de que ele tem um poder incrível, considerando as sete vitórias por nocaute em seu currículo.

Apesar de todas as maneiras pelas quais a luta pode parecer uma má ideia, o ex-campeão dos meio-médios do UFC Tyron Woodley, que passou mais tempo no ringue com Paul do que qualquer outra pessoa, promete que não é o caso.

“Sou fã da luta”, disse Woodley em O Lutador vs. O Escritor podcast. “Mike Tyson tem 60 anos, mas você está tentando ver Mike Tyson? Então ele ainda tem o mesmo medo no seu coração que ele tinha há muito tempo.”

De muitas maneiras, Woodley esperava ver um pouco de uma prévia da luta de Tyson quando ele chamou a vitória de Paul sobre Perry no último fim de semana como parte da equipe de transmissão. Sabendo que Perry era o lutador mais baixo e menor, Woodley sentiu que o superstar do BKFC empregaria uma estratégia semelhante à que Tyson usou ao longo de sua carreira para lidar com desvantagens de tamanho.

Mas, no final das contas, Perry não conseguiu empregar as mesmas táticas de Tyson, e Woodley diz que foi isso que realmente lhe custou a luta.

“Eu sei que Mike vem treinando esse estilo antes mesmo de chegar ao UFC”, disse Woodley. “Eu assisti a todos os seus vídeos. Eu o ouço falando sobre o estilo esconde-esconde de Mike Tyson. O que isso significa é que, enquanto a pessoa está socando, você vai deslizar para dentro e cobrir o terreno. Você vai comprar um imóvel. Então, com um jab, com um cruzado, se você for bom o suficiente para ver e desviar, você tem que ser bom o suficiente para entrar também. Porque Mike Tyson era muito mais baixo do que muitos de seus outros oponentes e a maioria de seus socos vinha de socos de gancho. Mike Perry dot com, certo? Então Mike Perry não escorregou e entrou. Ele não escorregou quase nada de qualquer maneira. Ele estava sendo atingido por jabs e era meio que um rock ‘em, sock ‘em.

“Mike Perry tinha as mãos bem baixas. Ele definitivamente não escorregou e pisou para dentro. Ele foi atingido por jabs e então não teve resposta para o jab.”

Woodley não acredita que Tyson enfrente os mesmos problemas porque seus treinadores basicamente inventaram esse estilo de luta, que Tyson empregou ao longo de sua carreira.

Embora isso não garanta a Tyson nenhuma vitória contra os melhores pesos pesados ​​do boxe hoje, ainda é o suficiente para ajudá-lo a lidar com um oponente muito menos experiente como Paul.

“[Tyson] fizeram milhares, dezenas de milhares do mesmo exercício”, disse Woodley. “Observamos a maneira como Cus D’Amato o treinou. Ele era uma máquina treinada com seu tipo de corpo específico, sua altura específica, seus atributos específicos, especialmente o poder, e eles desenvolveram um estilo para ele especificamente. Eles basicamente projetaram um estilo que não existia antes dele. Até mesmo a maneira como ele tinha suas mãos [at his chin]. Ele não era [up high on the head]. Ele era [on the chin] porque ele levaria um tiro e ele vai levar na testa. Ele não vai ser nocauteado por um soco na testa. Então quando ele escorregou para fora da linha, adivinha o que acontece? Ele está naquela distância que Perry precisava estar.

“Mas as pessoas assistem e apenas tentam fazer, mas quando você não faz os exercícios, você está perdendo passos, você está perdendo as pequenas técnicas. Você está perdendo as coisas mínimas que fazem disso uma coisa importante quando você tenta fazer em tempo real. Mike Tyson não se esqueceu disso.”

Se Tyson conseguir usar essas habilidades novamente e lançar com o mesmo tipo de poder cruel que o tornou um oponente tão assustador no início de sua carreira, Woodley acredita que Paul pode estar em sérios apuros.

“Se [Tyson] tem um flashback de um momento de uma luta passada, e ele faz essa merda com Jake, é um embrulho,” Woodley disse. “Então essa é a luta. A idade é a única razão pela qual Paul tem uma chance. É por isso que é uma luta meio equilibrada. [Paul’s] idade, juventude e habilidade de simplesmente ter um parafuso solto, e a experiência de Mike, 60 lutas profissionais, títulos mundiais contra assassinos e provavelmente ser o competidor de combate mais temido de todos os tempos.

“Jon Jones é o melhor lutador de MMA, mas andando para cima e para baixo na rua, ele pode cantar para você, mas ele pode não te assustar. Mike Tyson era assustador com tigres e merdas. Então sim, essa é uma boa luta.”

Ainda assim, Woodley entende por que alguns fãs, lutadores e especialistas em boxe simplesmente não vão concordar com Paul enfrentando uma versão de Tyson de 58 anos, mas ele espera que as opiniões mudem na noite da luta. Ele obviamente sabe que Paul pode vencer, mas Woodley promete que contar com Tyson é por sua conta e risco.

“Eu ainda acho que Mike Tyson tem o suficiente para nocautear Jake”, disse Woodley. “Jake poderia vencer? Sim, Jake teria que lutar contra Mike Tyson da mesma forma que lutou contra Mike Perry. Jab alto, jab baixo, movimento. Porque você se lembra, Mike Tyson tem as mãos certas [by his chin]. Ele não vai mudar isso para essa luta. Então, quando você dá um golpe bem no meio dessas duas luvas, no mínimo vai empurrar Mike para trás. Empurrá-lo para trás o mantém fora daquele alcance que [Tyson] precisa entrar.

“Se Jake lutar com ele dessa forma e talvez acertar alguns bons golpes no corpo, socos no corpo, e começar a esgotá-lo, deixá-lo frustrado, fazê-lo balançar loucamente, ele poderia talvez cansá-lo e então olhar nos rounds posteriores para tentar finalizar. Esse é o plano de jogo e essa é a única maneira que vejo Jake derrotando Mike. Vejo muitas maneiras diferentes de Mike derrotar Jake.”

Ouça novos episódios de The Fighter vs. The Writer todas as terças-feiras