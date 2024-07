UFC 304 Caminhos para a vitória: Como Leon Edwards venceu Belal Muhammad e manteve seu título dos meio-médios?

Leon Edwards e Belal Muhammad estão prontos para comandar a disputa.

Neste sábado, Edwards e Muhammad se enfrentam pelo título dos meio-médios no evento principal do UFC 304, uma revanche da luta de 2021 que terminou sem resultado após um golpe inadvertido no olho deixar Muhammad incapaz de continuar. O quanto podemos aprender com a primeira luta deles, o quanto cada homem mudou desde então e quem deixará Manchester, Inglaterra, com o ouro dos meio-médios?

Vamos dar uma olhada.

Foto de Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Caminhos para a vitória de Leon Edwards no UFC 304

Edwards se tornou um dos melhores lutadores peso por peso do esporte por causa de sua excepcional versatilidade. Principalmente um kickboxer, Edwards é um anti-wrestler de elite, mas ele também está disposto a empregar táticas de clinch e wrestling próprio se a ocasião exigir, o que significa que “Rocky” pode competir em todas as fases e levar as lutas para aquela que favorece menos seu oponente. A base de tudo isso é o trabalho de pés. Edwards é muito bom em controlar o alcance e desviar da pressão, ou recolhê-la quando necessário. A gota d’água para Edwards é que ele é quem dita onde a ação está ocorrendo. E na primeira luta com Muhammad, isso deu a Edwards uma grande vantagem.

Muhammad é um lutador de pressão, e Edwards saiu muito agressivamente, colocando Muhammad em seus calcanhares onde ele se sente menos confortável. A partir daí, Edwards continuamente deu chutes no corpo para definir esse alcance e atrapalhar Muhammad. Quando Muhammad tentava fazer as coisas acontecerem, Edwards simplesmente recuava ou trocava de posição, novamente interrompendo o ataque de Muhammad, e não há razão para pensar que ele não pode fazer o mesmo no sábado.

A outra grande arma de Edwards na primeira luta, e que deve continuar até sábado, é o jab + direto de mão traseira. Edwards não tem um ótimo jab, mas é um bom soco de preparação e ele o usou para dar longos diretos de costas de qualquer posição que encontraram o alvo consistentemente. Então, quando Muhammad começou a aparar os socos diretos, Edwards deu um chute na cabeça por cima do guarda que machucou Muhammad. Novamente, tudo isso deve estar disponível para Edwards no sábado.

Quanto a algo novo, vimos um pouco disso no primeiro encontro, mas Edwards parece ser o lutador de clinch superior dos dois. Edwards tem um bom posicionamento em tie-ups e, mais importante, encontra maneiras complicadas de obter ângulos e acertar boas joelhadas. Uma das principais maneiras pelas quais Edwards pode perder essa luta é simplesmente ser superado por Muhammad, então encontrar refúgio nos clinches caso “Remember the Name” comece a ganhar impulso é uma boa válvula de segurança.

No final das contas, para Edwards, o plano para Muhammad é simplesmente ser uma versão mais agressiva de si mesmo. Tirar o vento das velas de Muhammad cedo e diminuir o ritmo o favorece substancialmente, pois ele é o técnico superior dos dois, e não está claro se Muhammad tem um saco de truques profundo o suficiente para encontrar outra coisa.

Foto de Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Caminhos para a vitória de Belal Muhammad no UFC 304

Muhammad está atualmente em uma sequência invicta de 10 lutas apoiada principalmente por sua mistura de pressão, wrestle-boxing e cardio. É uma combinação potente, mas que não será suficiente para superar Edwards sem algumas mudanças.

Como discutido acima, Muhammad realmente lutou com o alcance e a agressividade de Edwards no primeiro confronto, e esses são problemas que persistem para Muhammad em todos os oponentes. Muhammad é uma bola de neve rolando ladeira abaixo, mas ele precisa começar a rolar primeiro, e se você nunca o deixar sair da primeira marcha, seu ataque será sem brilho. Muhammad não pode deixe Edwards ditar o ritmo e o alcance da luta ou ele estará perdido antes mesmo do combate começar.

Então como ele faz isso? Bem, a primeira parte parece simples, mas pode ser bem difícil: ele tem que aceitar o dano. Na primeira luta, Muhammad ficou preso à distância em parte porque ele simplesmente não gostava de ser atingido quando entrava. Bem, biscoitos duros. Ser atingido não é a ideia de um bom momento para ninguém (OK, talvez seja para Justin Gaethje), mas é o preço de admissão para esta luta, pois Edwards é maior, mais rápido e tem um bom jogo de pés. E embora possa ser uma droga entrar de cabeça no ataque, a verdade é que ficar sentado à distância é realmente pior, porque, como Muhammad, Edwards não quer ser pressionado. Edwards quer ficar no espaço e ter uma luta de kickboxing em ritmo lento. Muhammad não pode concordar com isso e esperar vencer.

Uma vez que Muhammad aceita que ele vai ter que andar no fogo, a maior prioridade é levar Edwards até a cerca. Edwards é um ótimo anti-wrestler, mas se você colocá-lo perto da cerca, isso restringe sua habilidade de criar espaço, e sufocar Edwards é a chave para Muhammad encontrar sucesso consistente. Para fazer isso, Muhammad vai precisar dobrar e triplicar seu jab. O jab foi a única arma real de sucesso de Muhammad na primeira luta e é crucial nesta.

A última peça do quebra-cabeça para Muhammad é o wrestling. Edwards é um ótimo lutador defensivo e bom em ficar de pé, mas quando vimos pessoas o impedirem, foi com um controle superior sufocante. O maior sucesso de Kamaru Usman contra Edwards veio de colocá-lo ao longo da cerca e controlá-lo. Muhammad não é esse nível de lutador ou de grappler de controle, mas ele é excepcionalmente bem condicionado e isso conta muito. Lute cedo, lute com frequência e faça Edwards trabalhar desde o sino de abertura, porque os mesmos golpes que podem ser bloqueados no primeiro round começarão a acertar quando Edwards desacelerar. Quanto mais Muhammad puder fazer Edwards trabalhar, melhores serão suas chances conforme a luta se arrasta.

Fatores X

A Hora.

Este evento acontece em Manchester, Inglaterra e por algum motivo, os poderes que são decidiram que, independentemente disso, ele precisa acontecer nos horários tradicionais de pay-per-view dos EUA. Isso significa que quando Edwards e Muhammad realmente fizerem a caminhada, será por volta das 5 da manhã, horário local. Isso é um grande afastamento de quando a maioria dos lutadores está acostumada a competir e pode estragar as coisas para um ou ambos os homens se eles não estiverem devidamente preparados. Ambos os homens são profissionais e claramente cientes disso indo para a luta, mas se algum deles afrouxou nessa preparação específica, isso é uma grande vantagem para o outro na noite da luta (manhã).

Predição

Por mais que eu goste de Muhammad como lutador, este é um confronto difícil para ele. Edwards é maior, mais jovem, mais rápido e tem uma gama maior de ferramentas do que ele. Além disso, Muhammad não tem o tipo de ataque de alta potência que pelo menos lhe daria uma chance de apostador de conseguir algo. Simplesmente não é quem ele é, e Edwards sabe disso.

É extremamente provável que essa luta se pareça com todas as lutas de Leon Edwards, uma aula magistral de alcance e movimento sutil que não é amplamente atraente para o público porque não há grandes momentos chamativos. Em vez disso, Edwards simplesmente superará Muhammad na maior parte da luta e sairá com outra decisão clara, mas nada inspiradora.

Leon Edwards derrotou Belal Muhammad por decisão unânime (49-46, 49-46, 49-46).