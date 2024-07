UFC 304 coletiva de imprensa faceoffs: Leon Edwards tenta punk Belal Muhammad, Muhammad não vacila

MANCHESTER, Inglaterra—Leon Edwards e Belal Muhammad estão aumentando a agressividade antes da luta pelo título no UFC 304, que acontece no Co-op Live no sábado.

Assista ao vídeo dos headliners e outras estrelas do card principal se enfrentando após a coletiva de imprensa pré-luta de quinta-feira acima.

Edwards, que defende seu título dos meio-médios pela terceira vez quando luta contra Muhammad, chegou bem na cara do oponente, que respondeu fazendo um gesto de mão que parecia que ele estava imitando colocar uma arma na cabeça de Edwards. Provavelmente é uma referência à famosa citação de Edwards “tiro na cabeça, morto” que ele proferiu após derrotar Kamaru Usman por meio de um nocaute inacreditável com um chute na cabeça no quinto round no UFC 278 para se tornar campeão.

Em resposta, Edwards fingiu uma investida contra Muhammad, mas o desafiante não vacilou, e os dois foram mantidos separados.

Os destaques do confronto também incluem um aperto de mão respeitoso entre o campeão interino dos pesos pesados ​​Tom Aspinall e Curtis Blaydes, e os pesos leves King Green e Paddy Pimblett conversando entre si no palco.