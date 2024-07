UFC 304: Leon Edwards vs. Belal Muhammad 2 transmissão ao vivo assistir festa

O MMA Fighting tem uma festa de observação de transmissão ao vivo para o evento UFC 304 de sábado, que acontece no novíssimo Co-Op Live em Manchester, Inglaterra. No evento principal, Leon Edwards defende o título dos meio-médios contra Belal Muhammad em uma revanche.

Junte-se a Mike Heck, Conner Burks e outros convidados especiais do MMA Fighting para assistir ao card principal do UFC 304.

No co-evento principal, o campeão interino dos pesos pesados ​​da cidade natal, Tom Aspinall, defende pela primeira vez contra Curtis Blaydes.

Em uma fascinante luta de peso leve, King Green enfrenta Paddy Pimblett, enquanto Gregory Rodriguez enfrenta o promissor desafiante britânico do peso médio Christian Leroy Duncan.

O card principal do UFC 304 começa com um confronto de alto risco na divisão dos penas, onde Arnold Allen tenta encerrar uma sequência de duas derrotas consecutivas contra o perigoso striker Giga Chikadze.

Assista à festa de encerramento do UFC 304 do MMA Fighting, que começa às 21h45 ET / 18h45 PT.