UFC 304 — O que vem por aí para Muhammad, Aspinall Edwards e Pimblett?

O UFC 304 em Manchester, Inglaterra, foi uma montanha-russa de emoções para os fãs de luta do Reino Unido. Eles experimentaram os altos de assistir Tom Aspinall reivindicar seu título como o melhor peso pesado do MMA e Paddy Pimblett obter a maior vitória de sua carreira. Eles experimentaram o baixo do ex-campeão dos meio-médios Leon Edwards perder o título na frente da torcida local.

No evento principal, Belal Muhammad venceu Edwards por decisão unânime para reivindicar o título de 170 libras. Com a vitória, Muhammad estendeu sua sequência invicta para 11 seguidas. A vitória também reabriu todas as opções no topo da divisão dos meio-médios.

No co-evento principal, Aspinall vingou sua única derrota no UFC para Curtis Blaydes — precisando de apenas 60 segundos para manter o título interino dos pesos pesados ​​por nocaute no primeiro round. Agora parece haver apenas uma opção para Aspinall, uma luta de unificação de títulos.

Com tanta movimentação no pay-per-view deste fim de semana, o que deve acontecer com os grandes nomes do UFC 304 — e esta pode ser a última vez que veremos um lutador no octógono, apesar de ele ter se consolidado como um dos principais candidatos?

Belal Muhammad, peso médio

Quem deve ser o próximo: Shavkat Rakhmonov

Esta é uma opção simples aqui. Rakhmonov é o próximo na fila para uma disputa de título com base em todos os ângulos competitivos que você quiser analisar. Ele está classificado em 4º no ranking divisional da ESPN e está em uma sequência invicta de 18 lutas com uma taxa de conclusão de 100%. Ele tem um país firmemente atrás dele no Cazaquistão. A única coisa que não está a seu favor é atrair poder nos EUA, o que pode entrar em jogo. No final das contas, ele é o favorito para ter a próxima chance. Mas o UFC tem outra opção interessante.

Curinga: Kamaru Usman

Usman foi um grande campeão do UFC, e agora ele está se aproximando do fim de sua carreira. Não há muitas lutas que façam sentido para ele, mas, obviamente, esta é uma que ele aceitaria. Ele tem um grande nome — muito maior que Rakhmonov. Tenho certeza de que o UFC gostaria de capitalizar e lucrar com esse nome mais algumas vezes antes que ele se aposente. Se você é Muhammad, você gosta dessa opção, certo? Lute contra o maior nome possível para dar início ao seu reinado de título. Não está fora de questão.

Leon Edwards, peso médio

Quem deve ser o próximo: Michael Page

Page é inegavelmente a resposta certa aqui — mas o momento não é oportuno. Esta luta deve acontecer na Inglaterra, pela supremacia inglesa dos meio-médios. Deve ser de cinco rounds. Page queria muito que fosse por um título, é claro, mas com ambos os lutadores vindo de uma derrota, seria um momento fantástico para fazê-lo. Eu só gostaria de vê-lo na Inglaterra como um evento principal e Edwards deixou claro no sábado que quer lutar novamente antes do final do ano. Se for esse o caso, guarde este — não se apresse só para tê-lo. Espere até que você possa tê-lo na Inglaterra.

Wild card: Vencedor de Gilbert Burns vs. Sean Brady

Esses dois vão lutar em setembro. Nenhum deles lutou contra Edwards. Edwards vs. Burns parece uma luta que tem que acontecer em algum momento de suas carreiras. Esse é o tipo de confronto que Edwards teria que encarar e vencer para começar seu caminho de volta ao título. Eu poderia ver isso acontecendo em dezembro, dependendo de como a luta Burns vs. Brady for.

Tom Aspinall, peso pesado

Quem deve ser o próximo: Vencedor de Jon Jones vs. Stipe Miocic

Continue gritando dos telhados, Tom. Você quer lutar contra Jon Jones — ou Miocic, se Miocic vencer Jones em novembro. Essa luta já deveria ter acontecido. Aspinall é claramente o peso pesado número 1 do mundo. O que ele fez na divisão supera completamente o que Jones fez, que consiste em uma vitória sobre Ciryl Gane. Mas é claro, Jones é o GOAT e quem pode dizer que ele não passaria por Aspinall? Só há uma maneira de descobrir, e Aspinall fez seu trabalho em armar isso. Ele está arrasando com os caras. É bem óbvio que Jones não quer lutar com ele, o que é compreensível. Se ele pode lutar contra Miocic, que não luta há três anos, pela mesma quantia de dinheiro, por que não faria isso? Qualquer um de nós provavelmente seguiria esse caminho também. Mas espero que se Jones vencer em novembro, ele queira o desafio de Aspinall, e o UFC fará valer a pena para ele fazer isso se for necessário.

Wild card: Alex Pereira

Se Jones ou Miocic quiserem lutar contra Aspinall, esta é a próxima grande luta que o UFC pode fazer. Aspinall também sabe disso, é por isso que ele sugeriu uma luta contra Pereira durante a coletiva de imprensa pós-luta no sábado. A boa notícia sobre este confronto é que parece inevitável. Pereira e Aspinall estão tão dispostos a lutar e se testar, acredito que veremos este confronto de uma forma ou de outra. E se Jones ou Miocic não forem uma opção, podemos vê-lo em seguida.

jogar 1:15 Tom Aspinall entrega mensagem a Jon Jones após defesa do título Tom Aspinall diz a Jon Jones que é melhor que ele após sua rápida vitória sobre Curtis Blaydes no UFC 304.

Paddy Pimblett, peso leve

Quem deve ser o próximo: Renato Moicano

Moicano já tem uma baita luta marcada, contra Benoit Saint Denis em setembro. Sinceramente, eu queria que ele não tivesse. Esta é a luta perfeita na hora perfeita. Pimblett a chamou depois da vitória. Ele tem chamado, na verdade. É uma luta que ambos querem, e a preparação seria espetacular. Será interessante se Pimblett receber o que merece com esta vitória, ou se os céticos permanecerão e dirão que ele derrotou King Green, de 37 anos. Se ainda houver céticos, eles não terão mais nada a dizer se Pimblett derrotar Moicano. Moicano está em uma fase boa e sua popularidade disparou ultimamente. Pimblett terá que esperar um pouco, mas o fato de ele tê-lo chamado me diz que ele está disposto a fazer isso.

Coringa: Michael Chandler

Se Conor McGregor não estiver pronto para ir até o card de dezembro, Chandler tem que seguir em frente. Mas não houve uma boa luta para ele seguir em frente. O UFC poderia fazer Chandler vs. Justin Gaethje 2 e promovê-lo como uma luta de contendor nº 1. Mas se Gaethje não quiser lutar novamente em 2024, Chandler ainda precisa lutar em dezembro, e mesmo que seja um salto enorme para Pimblett, a melhor coisa que você pode fazer neste esporte é atacar quando o ferro está quente e Pimblett nunca esteve tão quente.

jogar 1:51 Paddy Pimblett acorda Manchester com grande vitória por finalização Paddy Pimblett eletriza o público de Manchester com uma incrível vitória por finalização no UFC 304.

Arnold Allen, peso pena

Quem deve ser o próximo: Yair Rodriguez

Esta é uma luta arrasadora, e o confronto certo para o ranking. O peso pena está fluido no momento. Ilia Topuria x Max Holloway é o próximo. O futuro de Alexander Volkanovski dependerá muito do que acontecer lá. Aljamain Sterling x Movsar Evloev é uma grande luta para a divisão em outubro. Se Sterling vencer, sua próxima luta pode ser pelo título. Se Evloev vencer, não me chocaria ver o UFC pedir que ele vencesse mais uma. Mas essa é uma luta tão intrigante para a divisão e esta seria a mesma. As disputas pelo título serão difíceis de prever em breve com tantos caras flutuando perto do topo, então vamos fazer as melhores lutas estilísticas e ver onde a poeira baixa. Esta é uma dessas lutas.

Coringa: Volkanovski

Como esperado, Volkanovski quer lutar mais cedo do que tarde. Faz mais sentido deixá-lo esperar e ver o que acontece entre Topuria e Holloway, mas se Allen estiver disposto a se virar relativamente cedo e Volkanovski estiver exigindo uma data, esta seria uma opção.

Muhammad Mokaev, peso mosca

Quem deve ser o próximo: Alexandre Pantoja

Tenho uma proposta. O UFC não é muito fã do estilo de luta de Mokaev. E, se formos honestos, Mokaev tem um estilo de luta bastante “antifã”. Ele detém o recorde do UFC de mais quedas em uma luta de peso-mosca, com 12 quedas. O que é impressionante, mas os fãs gostam de assistir a 12 quedas durante uma luta de 15 minutos? Normalmente, não. Mas, ao mesmo tempo, ele está 7-0 no octógono. Não há muitas outras opções em termos de oponente para o atual campeão. Mokaev revelou no sábado que acabou de lutar seu contrato atual e espera que o UFC o recontrate.

O UFC deveria reservar Mokaev para uma luta pelo título — em um acordo de uma luta. Se ele vencer, ele é o campeão e permanece na organização. Se ele perder, o UFC deseja o melhor para ele, mas admite que não está animado para recontratá-lo. Tornar algo assim público na verdade aumentaria o interesse no confronto.

Coringa: Deixe o UFC

Não consigo nem pensar em outra opção nesse cenário, porque se Mokaev renovar com o UFC e não lutar por um título, estou me perguntando qual é o sentido. Quais confrontos fazem sentido, se o UFC pretende deixá-lo mais lento e mantê-lo longe de um campeonato? Se ele renovar e lutar contra qualquer outro que não Pantoja, provavelmente seria alguém como Brandon Royval. Mas para mim, é disputa de título ou nada.