UFC 304 pós-luta: Reação à derrota de Belal Muhammad para Leon Edwards, finalização rápida de Tom Aspinall

Belal Muhammad silenciou os céticos, e não há dúvidas de que as pessoas se lembrarão de seu nome agora, já que ele é o novo campeão dos meio-médios do UFC após uma performance espetacular contra Leon Edwards no evento principal do UFC 304.

Após um interessante evento pay-per-view, Mike Heck, Jed Meshew e Eric Jackman do MMA Fighting reagem à vitória de Muhammad, discutem a performance de Edwards na derrota e se Shavkat Rakhmonov é o próximo para o novo campeão. Além disso, eles discutem o final de destaque de Tom Aspinall sobre Curtis Blaydes para manter o título interino dos pesos pesados, se ele enfrentará o vencedor de Jon Jones x Stipe Miocic em seguida, a performance de Paddy Pimblett contra King Green, a saga selvagem de Muhammad Mokaev x Manel Kape e muito mais.

