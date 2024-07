UFC 304 takeaways: Muhammad pode finalmente brilhar? Jones-Aspinall vai acontecer?

Um card de 14 lutas no UFC 304 em Manchester, Inglaterra, foi encabeçado por um par de revanches de lutas de título. Belal Muhammad destronou Leon Edwards para se tornar o novo campeão dos meio-médios. No co-evento principal, Tom Aspinall fez um trabalho rápido com Curtis Blaydes, não deixando dúvidas de que ele é um dos melhores strikers do mundo. Para dar sentido a tudo isso, Brett Okamoto, Andreas Hale e Jeff Wagenheim oferecem suas considerações finais.

O palco estava pronto para Leon Edwards fazer uma performance estrelada. Era cedo na manhã de domingo — com o sol ainda baixo — em Manchester, Inglaterra, mas os fãs na arena Co-op Live estavam totalmente acordados e prontos para torcer por um show depois de terem acabado de assistir a dois outros heróis locais, Tom Aspinall e Paddy Pimblett, pontuarem empolgantes finais na primeira rodada.

Edwards não mandou os locais para casa felizes, no entanto. Não foi simplesmente porque ele perdeu seu campeonato de meio-médios do UFC para Belal Muhammad. No momento em que a decisão estava sendo lida, o sol estava nascendo em Manchester, mas a energia no prédio já havia sido amortecida. O evento principal havia acontecido principalmente com o desafiante em posições dominantes na lona ou em clinches, enquanto ele acumulava mais de 12 minutos de tempo de controle. Muhammad nunca ameaçou seriamente um final, mas deu a Edwards pouca oportunidade para uma grande performance e aos fãs britânicos poucos motivos para comemorar.

Foi exatamente isso que Muhammad disse que faria. Mas parecia improvável, dado que as últimas três lutas de Edwards foram contra lutadores fortes — Kamaru Usman duas vezes e Colby Covington — e o campeão manteve essas lutas em pé, onde ele é mais perigoso. Mesmo quando Edwards e Muhammad se encontraram pela primeira vez em 2021, em uma luta que terminou no início do Round 2 como sem resultado após uma pancada no olho deixar Muhammad incapaz de continuar, Edwards manteve a luta em posições onde ele poderia levar a melhor.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Não dessa vez. Embora Edwards tenha tido um grande terceiro round, conseguindo uma queda no começo e ameaçando uma finalização até o sinal, e embora ele tenha se virado no round final e acertado uma cotovelada no final que deixou o rosto de Muhammad sangrando, o campeão prestes a ser destronado não conseguiu gerar uma ofensiva consistente. Seu reinado pelo título simplesmente acabou.

Então agora Muhammad é o mais novo homem comum a ter um cinturão do UFC, seguindo os passos de caras como Sean Strickland e Dricus Du Plessis, lutadores que fazem performances vencedoras de campeonatos, mas não têm o poder de estrela que a cúpula do UFC deseja. Muhammad merece todos os elogios por esta vitória, mas esses elogios virão em sua direção?

A máquina de construção de estrelas do UFC nunca abraçou Edwards exatamente. Então, boa sorte para Muhammad, que esperou muito tempo antes de ter sua chance. Ele teve que entrar em uma sequência invicta de 10 lutas antes de conseguir um encontro com Edwards. Ele aproveitou ao máximo esta noite, mas o estilo sufocante com que ele garantiu seu título teria tornado esta luta um bocejo, mesmo que não estivesse acontecendo na frente dos fãs da casa de seu oponente e nas horas sonolentas da noite. — Wagenheim

Jon Jones vai atender o telefone de Tom Aspinall?

jogar 1:15 Tom Aspinall entrega mensagem a Jon Jones após defesa do título Tom Aspinall diz a Jon Jones que é melhor que ele após sua rápida vitória sobre Curtis Blaydes no UFC 304.

Olá: Tudo o que Aspinall precisava era de um minuto para vingar a única mancha em seu histórico no UFC quando ele aniquilou Blaydes. Fora Ciryl Gane, não sobrou ninguém para Aspinall lutar que representasse uma ameaça razoável.

Cara bom/cara mau

O ex-campeão duplo do UFC Daniel Cormier e o ex-competidor meio-pesado Chael Sonnen discutem tudo sobre MMA… e mais. O programa vai ao ar na ESPN2, ESPN+ e também na ESPN Audio e YouTube. Podcast | YouTube | Mais MMA

Além da derrota por TKO devido a lesão, Aspinall eliminou a crosta superior da divisão dos pesos pesados ​​com pouca ou nenhuma resistência. As últimas três lutas de Aspinall contra Blaydes, Sergei Pavlovich e Marcin Tybura duraram um total de três minutos e 22m segundos, com nenhuma luta durando mais do que 90 segundos. Aspinall entrou no octógono com um tempo médio de luta de 2:10, o menor tempo médio de luta na história do UFC. Os 60 segundos que levou para despachar Blaydes aumentarão sua liderança.

Pelo que vale, Jones tem todo o direito de ignorar o chamado e cavalgar em direção ao pôr do sol quando ele presumivelmente derrotar Stipe Miocic em novembro. Provavelmente não diminuirá sua estatura como o maior artista marcial misto, considerando que ele tem muito mais a perder do que ganhar em uma luta com Aspinall.

No entanto, se quiser provar que ainda é o melhor lutador do mundo, Jones terá que enfrentar o desafio mais difícil de sua carreira no UFC contra um homem que é maior, mais rápido e mais poderoso do que qualquer um com quem ele já dividiu o octógono.

Por maior que a luta entre Jones e Francis Ngannou fosse considerada, a ameaça de Aspinall a eclipsou e fez de Jones-Aspinall a maior luta que pode ser feita no UFC, além de Conor McGregor.

Paddy Pimblett sempre foi tão bom

jogar 1:51 Paddy Pimblett acorda Manchester com grande vitória por finalização Paddy Pimblett eletriza o público de Manchester com uma incrível vitória por finalização no UFC 304.

Okamoto: Veja como você sabe que Pimblett fez seu trabalho quando se trata de fazer as pessoas se importarem com ele: as reações exageradas às suas performances.

Quando ele derrotou Jared Gordon, em uma luta que muitos marcaram para Gordon, parecia que fãs e especialistas não conseguiam espere para pular fora do bonde. Quando ele não conseguiu finalizar um veterano como Tony Ferguson, a narrativa “superestimada” cresceu. E então, depois de uma (embora) fantástica vitória por finalização sobre King Green, de repente, as mídias sociais são inundadas com comentários do tipo “Paddy é o cara”?

O esporte como um todo está oscilando muito a cada desempenho de Pimblett. O que ele fez no sábado que não sabíamos que ele poderia fazer? Sabemos que ele tem um jogo de chão perigoso. Sabemos que ele tende a se destacar quando os holofotes estão mais brilhantes. Isso não é para minimizar suas façanhas passadas. Exatamente o oposto, na verdade.

Foi a melhor vitória de sua carreira no UFC até agora. Mas por que estamos tratando isso como se nos mostrasse algo que não percebíamos? Eu sabia que Pimblett poderia atuar assim, e acho que o UFC também sabia. O topo da divisão ainda vai ser difícil para Pimblett. Sempre seria. A questão de quão longe ele pode ir ainda está lá fora. E talvez para alguns, essa última performance mostre que ele é real, mas eu tinha a impressão de que já sabíamos que ele era.