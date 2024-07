UFC Denver pós-luta show: Reação ao domínio de Rose Namajunas, Silva vs. Dober caos total

Rose Namajunas encerrou o evento do UFC Denver no sábado com uma vitória unilateral sobre Tracy Cortez para ganhar sua segunda vitória consecutiva em 125 libras. Após a vitória, Namajunas expressou seu interesse em lutar pelo título peso-mosca, ou um título feminino “BMF”, mas algum desses é realisticamente possível para a bicampeã peso-palha?

Mike Heck, José Youngs e Eric Jackman, do MMA Fighting, reagem ao último card do UFC Fight Night, à performance de Namajunas e discutem o que pode ser o próximo para ela. Além disso, eles discutem a luta caótica entre Jean Silva e Drew Dober, o potencial de Silva para uma revelação com três vitórias por nocaute para começar o ano, a controvérsia em torno da luta Cody Brundage vs. Abdul Razak Alhassan, a vitória por nocaute de Montel Jackson em 18 segundos, a vitória de retorno de Charles Johnson sobre Joshua Van e muito mais.

