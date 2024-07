UFC ‘obviamente discorda’ de juiz que nega acordo em ação antitruste, advogado de lutador emite declaração

O UFC e os lutadores envolvidos em dois processos antitruste chegaram a um acordo que aparentemente encerrou qualquer possível julgamento, mas tudo mudou na terça-feira.

O juiz Richard Boulware emitiu uma sentença negando o acordo de liquidação enquanto simultaneamente definia uma data para o julgamento em outubro, apesar de ambas as partes anteciparem o fim do caso judicial. Os dois processos separados — um movido por lutadores incluindo Cung Le e Nate Quarry em 2014 que cobria atletas do UFC de 2010 a 2017, e um segundo processo movido por lutadores como Kajan Johnson que cobria atletas de 2017 até o presente — se uniram para o acordo, mas isso pode não ser mais o caso.

Após a notícia de que Boulware negou o acordo, o UFC emitiu uma declaração abordando a decisão após concordar originalmente em pagar US$ 335 milhões para resolver os dois processos.

“Obviamente discordamos dessa decisão e acreditamos que ela desconsidera a expertise dos advogados de ambos os lados, bem como a de um mediador experiente e experiente — todos com décadas de experiência em jurisprudência antitruste”, disseram autoridades do UFC na declaração. “Isso impede que os atletas recebam o que eles argumentaram ser do seu melhor interesse e desfaz um acordo amplamente negociado que, nas próprias palavras do advogado dos demandantes, ‘superaria em muito o acordo típico de ação coletiva antitruste’ e ‘é um excelente resultado para as Classes de Acordo por todas as medidas tradicionais.’

“Além disso, ao tomar a medida incomum de negar o acordo nesta fase de aprovação preliminar, o Juiz também está negando aos atletas o direito de serem ouvidos durante este momento crucial no caso. Como dissemos ao longo deste processo, acreditamos fortemente nos méritos dos nossos casos e estamos avaliando todas as nossas opções — incluindo, sem limitação, um recurso — e iniciamos discussões com os advogados dos demandantes que expressaram a disposição de se envolver em discussões de acordo separadas para os casos Le e Johnson.

A TKO Group Holdings — empresa controladora do UFC — também apresentou uma divulgação financeira à Securities and Exchange Commission sobre a decisão.

Leia a declaração abaixo:

“Em 30 de julho de 2024, após as audiências do tribunal sobre a submissão das partes para aprovar seu acordo para liquidar todas as reivindicações afirmadas em ambas as ações coletivas (Le e Johnson) por um valor agregado de $ 335 milhões a pagar pela Empresa e suas subsidiárias em parcelas ao longo de um período de tempo acordado, o tribunal emitiu sua decisão e negou a moção de aprovação preliminar do acordo de liquidação. O tribunal não emitiu uma opinião explicando seu raciocínio neste momento, mas o tribunal agendou uma conferência de status para 19 de agosto de 2024 e uma nova data provisória de julgamento para Le para 28 de outubro de 2024.

“A empresa está avaliando todas as suas opções, incluindo, sem limitação, um recurso, e também iniciou discussões com o advogado dos autores, que expressaram disposição de se envolver em discussões de acordo separadas para os casos Le e Johnson. Uma moção para rejeitar a queixa em Johnson continua pendente e nenhuma data de julgamento foi definida.”

Boulware já havia expressado preocupações de que ele se opunha ao acordo porque o pagamento acordado parecia baixo e os lutadores representados no segundo processo — abrangendo atletas de 2017 até o presente — poderiam se opor às cláusulas de arbitragem e renúncia de ação coletiva em contratos existentes.

Agora, o cenário está pronto para um possível julgamento, a menos que o UFC e os lutadores envolvidos nos processos possam chegar a algum tipo de novo acordo para resolver o caso.

Eric Cramer, o principal advogado que representa os lutadores, disse a Boulware antes da decisão que esperava que o acordo fosse aprovado porque o risco envolvido em ir a julgamento poderia terminar em favor do UFC, o que significa que os atletas não receberiam nada.

Um julgamento por júri em um processo antitruste como esse tem que terminar em um veredito unânime e, mesmo que os lutadores ganhem, o UFC inevitavelmente entraria com um recurso que poderia paralisar o caso por anos antes que os atletas vissem algum dinheiro em potencial.

Depois que o juiz finalmente discordou e negou o acordo, Cramer emitiu uma declaração ao MMA Fighting sobre a decisão.

“Os demandantes respeitam a decisão do Tribunal rejeitando a proposta de resolução global dos casos Le e Johnson e, consequentemente, seguirão em frente a toda velocidade em todas as frentes, conforme orientado pelo Tribunal”, disse Cramer. “Agora planejamos acelerar os preparativos em Le para o julgamento iminente e também começaremos a pressionar para a descoberta em Johnson. Ao mesmo tempo, com os interesses de nossos clientes e das classes em primeiro plano, também estamos abertos a nos envolver novamente com o UFC para ver se as partes podem chegar a um acordo aproveitando o ímpeto alcançado no acordo anterior, mas trabalhando para satisfazer as preocupações expressas pelo Tribunal com essa resolução.

“Em particular, para eliminar várias das questões expressas pelo Tribunal em relação ao acordo combinado proposto anteriormente de Le e Johnson, os Autores acreditam que o melhor caminho a seguir, se um novo acordo se tornar uma possibilidade, é tentar resolver os dois casos separadamente, focando primeiro no caso Le, dada a sua data de julgamento iminente, e usando o progresso feito até o momento como um ponto de partida para discussões posteriores. Assim, enquanto o foco dos Autores será na preparação para o julgamento, estamos mantendo a mente aberta com relação a uma nova resolução potencial. No fundo, os Autores não querem nada mais e nada menos do que justiça para os lutadores profissionais de MMA que representamos por mais de dez anos da maneira mais eficiente e eficaz possível.”

Espera-se que o juiz Boulware emita sua decisão completa sobre sua decisão de negar o acordo nos próximos dias. Por enquanto, o UFC e os lutadores devem retornar ao tribunal em agosto para uma conferência de status, onde uma nova data de julgamento será oficialmente determinada, a menos que um novo acordo seja alcançado até lá.