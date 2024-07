Último homem a vencer Alex Pereira no kickboxing diz que oponentes do UFC ‘já estão derrotados antes da luta começar’

Artem Vakhitov não acha que os meio-pesados ​​do UFC estejam confiantes o suficiente quando entram no octógono para desafiar o campeão dos 93 kg Alex Pereira, mas acredita que ele pode ser o cara a destronar seu antigo rival no futuro.

Vakhitov e Pereira lutaram duas vezes no kickboxing, com “Poatan” vencendo uma decisão dividida para se tornar campeão indiscutível de duas divisões no GLORY em 2021, e Vakhitov então vingando a derrota com uma decisão majoritária oito meses depois. Pereira se afastou do esporte depois disso, entrou para o UFC, conquistou cinturões em duas categorias de peso e se tornou uma estrela global.

Vakhitov fez oficialmente sua própria transição para o MMA em 2023. Ele perdeu sua estreia profissional após deslocar o cotovelo em apenas 55 segundos, no entanto, o striker russo se recuperou e conseguiu nocautes consecutivos no primeiro round no início de 2024. Vakhitov sonha em lutar no UFC e ter outra chance contra Pereira, que recentemente defendeu seu título meio-pesado do UFC com um nocaute no segundo round com um chute na cabeça sobre Jiri Prochazka no UFC 303.

“O MMA sempre foi interessante para mim de qualquer forma, mas obviamente estou muito motivado pela perspectiva de conseguir aquela luta trilogia com Pereira”, disse Vakhitov ao MMA Fighting. “Ele é um superstar agora e estou feliz por ele, mas quando ouço as pessoas dizendo que ele é o melhor striker do mundo… bem, acho que é hora dos fãs de MMA aprenderem sobre mim e meu time, digamos assim.”

Pereira perdeu apenas uma vez desde que entrou no UFC, sendo vítima de um nocaute espetacular nas mãos do também craque do kickboxing Israel Adesanya.

Vakhitov está confiante de que a trocação de Pereira não é perfeita.

“Sua maior fraqueza é que ele é todo ataque, ele não tem defesa”, disse Vakhitov. “Por causa de sua falta de defesa, ele está aberto a levar muitos socos na cabeça se estiver enfrentando um striker habilidoso. Você viu isso em sua segunda luta com Adesanya. Ele foi pego porque deixa muitas aberturas para pessoas que sabem o que estão fazendo.

“Esses outros caras não se saíram bem contra Alex porque a trocação deles não está em um nível alto o suficiente. Eles não estão confiantes contra ele e acham que ele é imbatível, então, em seus corações, eles já estão derrotados antes da luta começar. Mas eu já o venci antes em uma competição de trocação pura, e tenho certeza de que farei isso de novo se conseguirmos nossa luta trilogia no UFC.”

Vakhitov mudou-se recentemente para a Flórida para treinar no Kill Cliff FC e evoluir como um artista marcial misto. Ele está aprimorando suas habilidades de MMA a cada dia e espera ganhar um contrato com o UFC em breve.

“Precisava de um striker tão bom quanto eu, mas também de um time tão bom quanto o meu, pessoas que pudessem realmente analisar strikers de alto nível e encontrar seus pontos fracos e a maneira de vencê-los”, disse Vakhitov. “Mas não posso dizer que tenho algum segredo para derrotar Alex. Se tenho algum segredo, é o time do Kuzbass Muay Thai sob o comando do nosso treinador Vitaly Miller. Ele é de longe um dos melhores treinadores de strike do mundo. Ele analisa todos os oponentes nos mínimos detalhes, então estou muito bem preparado para enfrentá-los quando entro lá.

“Estamos 1-1 um contra o outro, então a próxima luta será a luta da trilogia e acho que será uma grande luta para os fãs do mundo todo. Nós dois somos strikers de alto nível, estamos dando socos, joelhadas e chutes constantemente. Assista às nossas duas lutas no GLORY Kickboxing e imagine que estamos no octógono do UFC com luvas pequenas. E estarei muito confiante para essa luta. Alex será completamente analisado por Vitaly Miller e pela equipe Kuzbass, teremos todos os seus erros identificados e estarei totalmente preparado para tirar vantagem quando entrar lá.

“Alex e eu nos conhecemos bem”, acrescentou Vakhitov. “A equipe dele e a minha têm boas relações e às vezes trocamos mensagens, então estou sempre desejando vitória para ele quando ele luta. Mas quando for minha vez de dividir o octógono com ele, será hora de finalmente demonstrar quem é o melhor striker. Todas as perguntas serão respondidas naquele dia.”