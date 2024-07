Último lugar Utah Royals demite treinador principal Amy Rodriguez

Amy Rodriguez foi nomeada técnica principal do Utah Royals em abril do ano passado. Getty

O Utah Royals demitiu Amy Rodriguez no meio de sua primeira temporada como técnica principal, anunciou o time no domingo. Utah está em último lugar na Liga Nacional de Futebol Feminino (NWSL) uma semana antes das férias dos Jogos Olímpicos de verão

O recém-nomeado assistente técnico Jimmy Coenraets atuará como técnico interino do time. A treinadora de goleiros do Royals, Maryse Bard-Martel, também foi demitida.

A presidente da equipe Royals, Michelle Hyncik, que jogou com Rodriguez no ensino médio e a contratou para o cargo, “começará a transição para uma nova oportunidade” em uma função jurídica no Blitzer Family Office.

O presidente do Real Salt Lake, John Kimball, supervisionará as operações comerciais do Royals enquanto a organização, que compartilha a propriedade com o Real Salt Lake da MLS, procura um novo presidente do Royals.

“Esta temporada de expansão foi repleta de lições e aprendizados, e agora estamos focados em reorganizar os esforços de liderança dentro e fora do campo”, disse Kimball em comunicado. “Somos gratos e agradecidos a Amy, Michelle e Maryse e seus esforços em ajudar a reintroduzir o Royals aos incríveis fãs de Utah e à comunidade internacional do futebol.

“Acreditamos que os esportes femininos são uma parte vital da cultura de Utah. Nosso clube e grupo de proprietários estão comprometidos em entregar um produto do qual nossos fãs se orgulharão. Embora tenhamos enfrentado adversidades nesta temporada, estamos focados em construir um time dentro e fora do campo que possa competir nos níveis mais altos nos próximos anos.”

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Rodriguez foi contratado como o primeiro treinador da nova era dos Royals; Utah retornou à NWSL como um time de expansão nesta temporada, após fechar inicialmente no final de 2020. O trabalho foi o primeiro de Rodriguez como treinador principal, após uma breve passagem como assistente na Universidade do Sul da Califórnia, sua alma mater.

Ela prometeu montar um time esforçado que lutaria por cada resultado, mas os Royals sofreram 27 gols, o pior número da liga, até o final dos jogos da NWSL no sábado, marcando apenas sete vezes em 15 partidas.

Rodriguez jogou pela primeira iteração do Royals de 2018-2020, perto do fim de uma carreira que incluiu dois NWSL Championships com o FC Kansas City e um título da Copa do Mundo de 2015 com os Estados Unidos. Ela marcou 39 gols na NWSL.

Coenraets juntou-se à equipe do Royals no início de junho.

Utah tem o elenco mais jovem da NWSL. Os Royals estão saindo de seu melhor desempenho da temporada, um empate sem gols em casa contra o Portland Thorns. Uma semana antes, Utah perdeu por 6 a 0 para o invicto Orlando Pride, que empatou o recorde da NWSL para a margem de vitória mais desequilibrada.

Utah viaja para enfrentar o Seattle Reign FC em 7 de julho, no último jogo da equipe antes do intervalo de seis semanas da temporada regular.