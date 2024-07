Último status de E. coli no Rio Sena antes do triatlo olímpico

PARIS — Todas as noites, enquanto Paris dorme e a Torre Eiffel fica na escuridão, um grupo de cerca de 15 autoridades e cientistas se reúne no Rio Sena para coletar uma amostra de água.

Durante os Jogos Olímpicos, o grupo — composto por pessoas da World Triathlon, do comitê organizador de Paris 2024, do gabinete do prefeito e de autoridades regionais — se reuniu no rio enquanto as precauções sobre a qualidade da água atingiam novos níveis. A cidade de Paris teria gasto 1,5 bilhão de euros para limpar o rio.

O grupo coleta duas amostras para testar o nível de E. coli a cada dia. A primeira é às 3:30 da manhã CET, quando as únicas outras pessoas por perto são um punhado de equipes de solo montando o pontão de triatlo; a outra é às 3 da tarde CET.

Essas amostras já causaram impacto.

Ambas as oportunidades de natação pré-evento foram canceladas devido a preocupações com a qualidade da água. Se a corrida de triatlo masculino acontecerá na terça-feira ainda não foi decidido. Os resultados levam 24 horas para sair, o que significa que a amostra que decidirá se a corrida masculina acontecerá já foi coletada.

Os resultados sairão às 3:30 da manhã com uma decisão — que também envolve uma série de outros fatores — tomada logo depois. Caso seja declarada insegura, o plano B é correr a corrida na sexta-feira.

Até agora, as condições para a corrida masculina parecem boas. Os oficiais não estão preocupados com os níveis de poluição, já que dois dias quentes precederam a corrida de terça-feira. No entanto, a chuva está prevista para a manhã de terça-feira, com os níveis de poluição muito intimamente ligados ao mau tempo.

Há uma estranha dualidade em jogo aqui: fale com qualquer triatleta ou oficial da federação e eles dirão que tudo isso é típico deles. Triatlos são realizados em todo o mundo, muitos em águas abertas de qualidade inferior à do Sena. E, no entanto, o fato de que ambas as provas de preparação foram canceladas gera preocupações óbvias.

Foi relatado que alguns triatletas tomarão medidas extras para evitar qualquer doença potencial, como comer iogurte, tomar probióticos, usar enxaguante bucal e desinfetar suas roupas de mergulho após a corrida. No entanto, a maioria dessas medidas é de rotina.

“Na verdade, corremos aqui no ano passado no evento de teste, e não acho que ninguém tenha ficado doente depois da corrida, então isso não pode ser dito sobre todas as corridas que fazemos”, disse o triatleta americano Seth Rider.

“Para ser honesto, eu nadaria em qualquer coisa para tentar ganhar uma medalha”, disse o triatleta australiano Matt Hauser ao Sydney Morning Herald.

Autoridades da cidade se opuseram à ideia de que tais preocupações fossem necessárias no início desta semana. Pauline Lavaud, uma conselheira da prefeita de Paris, Anne Hidalgo, disse: “Acho que eles tinham taxas muito mais altas de bactérias no Sena, e mesmo assim não tiveram problemas. Então não se trata de estar um pouco abaixo ou um pouco acima.

“Claro que há decisões que precisam ser tomadas e precisamos seguir as regras que foram estabelecidas. Mas não é como se você nadasse em um rio com um nível um pouco mais alto que você ficaria doente instantaneamente.”

E ainda assim, ninguém sabe ao certo se a corrida vai acontecer como planejado na terça-feira. Só saberemos com certeza quando o grupo se reunir novamente na calada da noite e der seu veredito.