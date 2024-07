Um árbitro da liga infantil de beisebol vence o treinador com máscara em uma luta selvagem

Um jogo de beisebol juvenil na Carolina do Norte tomou um rumo feio esta semana… quando um árbitro e um treinador ficaram tão irritados um com o outro – eles entraram em uma briga violenta bem no campo.

Tudo aconteceu na segunda-feira em Wilson, durante um jogo do campeonato envolvendo Bull City Little League e Cherryville – dois times com jogadores com menos de 12 anos de idade.