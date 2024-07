Uma grande briga começa entre torcedores da Inglaterra e da Holanda antes da partida

Reproduzir conteúdo de vídeo





Os torcedores da Inglaterra e da Holanda estavam brigando antes mesmo do início da semifinal do Euro 2024 do país… com torcedores brigando nas ruas da Alemanha antes do grande confronto!

Vários vídeos mostrando torcedores holandeses e ingleses brigando se espalharam pelas redes sociais antes do concurso de quarta-feira. Em um vídeo, fãs são vistos do lado de fora de um bar e restaurante jogando socos, cadeiras e garrafas uns nos outros.

Tudo isto está a acontecer na cidade de Dortmund – não muito longe da fronteira com a Holanda. Estima-se que cerca de 80 mil torcedores holandeses tenham ido à cidade para apoiar seu time, com a polícia do Reino Unido afirmando que grupos de “torcedores de risco” estão entre os torcedores que procuram causar problemas.



Reproduzir conteúdo de vídeo





A polícia respondeu a pelo menos uma das brigas… interrompendo as brigas e até mesmo levando alguns torcedores holandeses sob custódia.

Um restaurante próximo pagou o preço pelo mau comportamento dos fãs… com um restaurante local dizendo ao Daily Mail que o negócio sofreu grandes danos e seria forçado a fechar as portas pelo resto do dia.

Houve ferimentos também – pelo menos alguns que parecem ter ocorrido nas lutas.

A polícia do Reino Unido está pedindo aos torcedores ingleses que estejam atentos aos arredores e procurem áreas com presença da polícia alemã.



Reproduzir conteúdo de vídeo