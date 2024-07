Uma manhã incrível: Conor McGregor x Michael Chandler acontecerá em 2024?

Conor McGregor e Michael Chandler pareciam estar na mesma página no último final de semana em relação à remarcação de sua luta, mas o CEO do UFC, Dana White, diz que espera que isso aconteça antes do fim do ano. Veremos a luta acontecer antes que o calendário mude para 2025? Ela vai acontecer neste momento?

Em uma edição totalmente nova do Heck of a Morning, Mike Heck do MMA Fighting reage aos comentários de White sobre a luta na edição de segunda-feira do The Pat McAfee Show, se dezembro fizer mais sentido, e White dando mais detalhes sobre o UFC 306 no Sphere em Las Vegas. Além disso, os tópicos incluem Jon Jones vs. Stipe Miocic, como Tom Aspinall deve lidar com seu reinado de título interino daqui para frente se ele vencer Curtis Blaydes no UFC 304, o teto de Tracy Cortez após sua derrota no evento principal do UFC Denver para Rose Namajunas, o processo de Nate Diaz contra a Fanmio e muito mais.

Você pode ouvir ao vivo o Heck of a Morning às terças e sextas-feiras às 10h (horário do leste dos EUA) no MMA Fighting Twitter Spaces.

