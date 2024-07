Urso animatrônico em show country Jamboree começa a fumar na Disney World

O reformulado Country Bear Musical Jamboree da Disney World parece ter começado com o pé esquerdo – um de seus robôs aparentemente apresentou defeito… mas a Mouse House chama BS.

Um frequentador do parque capturou o momento em que Ernest – um urso pardo tocando violino – começou a fumar no meio de uma apresentação recente. Desde que o Country Bear Musical Jamboree acabou de reabrir, houve confusão sobre se ele fazia parte do show reiniciado.