Uruguai 1-0 EUA (1 de julho de 2024) Análise do jogo

A seleção masculina dos EUA foi eliminada da Copa América em casa, na fase de grupos, após uma derrota por 1 a 0 para o Uruguai no Arrowhead Stadium, em Kansas City, Missouri, na segunda-feira.

Mathías Olivera marcou o gol decisivo para o Uruguai aos 66 minutos, após uma longa verificação de impedimento pelo árbitro de vídeo e protestos generalizados dos EUA depois que o gol foi validado, aparentemente pela menor das margens.

No entanto, com o Panamá derrotando a Bolívia por 3 a 1 na outra final do Grupo C acontecendo simultaneamente, uma vitória seria necessária para os EUA avançarem atrás do vencedor do grupo, o Uruguai, em segundo lugar.

Após uma derrota chocante por 2 a 1 para o Panamá em seu último jogo, os EUA entraram em campo contra um dos favoritos do pré-torneio sabendo que precisavam igualar ou superar o resultado do Panamá em seu jogo contra a Bolívia, um dos times mais fracos do torneio.

Gio Reyna e a seleção masculina dos EUA foram eliminados da Copa América no primeiro obstáculo. Bill Barrett/ISI Photos/USSF/Getty Images para USSF

Em vez disso, o Panamá avança para as quartas de final e, pela primeira vez em sua história, a seleção masculina dos EUA foi eliminada da fase de grupos de um torneio sênior masculino que sediou.

Na última Copa América, realizada nos EUA, a seleção masculina dos EUA chegou às semifinais.

Os EUA entraram em campo na partida de segunda-feira sem o suspenso Tim Weah após seu cartão vermelho contra o Panamá.

E, em um primeiro tempo difícil, os EUA perderam o atacante Folarin Balogun por lesão, com Ricardo Pepi entrando em seu lugar.

O Uruguai também sofreu uma lesão no primeiro tempo, quando o ponta Maximiliano Araújo foi retirado em maca após parecer ter ficado brevemente inconsciente.

Os EUA tiveram dificuldades para criar oportunidades claras de gol durante a partida e terminaram em terceiro no grupo, com três pontos.

A Copa América representou o maior teste para os EUA antes de sediar a Copa do Mundo de 2026, ao lado do México e do Canadá.