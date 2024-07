Uruguai vence o Brasil e aposta de alto risco de Bielsa dá resultado em Las Vegas

LAS VEGAS — Em meio ao brilho e glamour de uma noite de sábado em Las Vegas, um dos atos mais quentes da cidade foi o do combativo, mas corajoso Uruguai, que derrotou o Brasil e garantiu sua vaga nas semifinais da Copa América.

Uma vitória de 10 homens nas quartas de final no Estádio Allegiant — que marcou resultados impressionantes invictos consecutivos contra os gigantes da CONMEBOL desde o ano passado — foi finalmente garantida ao vencer uma disputa de pênaltis por 4 a 2 após a partida terminar sem gols. O técnico do Uruguai, Marcelo Bielsa, e seus jogadores estão agora a um resultado de uma vaga muito cobiçada no jogo do campeonato.

Contra o Brasil, eles conseguiram isso com a estratégia de apostas altas de Bielsa, semelhante àquela usada em cassinos e mesas de jogo a poucos passos do estádio da NFL.

“Se você está me perguntando se há riscos [with my playing style]”Sim, há riscos”, disse o técnico argentino antes do jogo.[But] se você está me perguntando como atacar melhor, assumindo riscos ou não, é melhor atacar assumindo riscos.

“Você não pode dizer a um jogador que ele tem que entrar em campo e jogar, mas é impossível que ele cometa um erro.”

Mesmo em um jogo em que um grande erro de fato surgiu através de um cartão vermelho mostrado a Nahitan Nández no segundo tempo, Bielsa encontrou uma maneira de fazer sua aposta valer a pena. São resultados como esse de seus times que o tornam um herói cult no mundo do futebol, que ganhou notoriedade por sua natureza excêntrica, mas também por sua determinação obstinada em manter seu estilo de jogo.

Bielsa começou as coisas com sua abordagem agressiva e de alta pressão usual contra os brasileiros. Sem medo de lançar números para a frente, mas também de se prender em tackles cruéis, seu método era destemido enquanto seu time prendia a oposição e ansiosamente tornava o encontro mais parecido com uma briga de boxe de Las Vegas. O momento mudou ligeiramente depois que o zagueiro central Ronald Araújo sofreu uma lesão que forçou uma substituição no 33º minuto, mas no início do segundo tempo o Uruguai estava mais uma vez esmagando seus oponentes com seu total final de 26 faltas.

“Foi uma partida acirrada, uma partida apertada, houve pouquíssimas oportunidades ofensivas e tivemos que correr por todo o campo para criar essas oportunidades”, disse Bielsa após a partida. “Os jogadores são inerentemente bons em defender. Temos que dizer que eles são muito bons em manter o placar limpo.”

Manuel Ugarte marcou o pênalti decisivo na disputa por pênaltis para o Uruguai depois que o time de Marcelo Bielsa terminou a partida contra o Brasil com 10 homens. Ethan Miller/Getty Images

Tentando constantemente recuperar a bola e movê-la proativamente para frente, havia um espírito admirável nos jogadores de uma nação de apenas 3,4 milhões de pessoas, conhecida por superar suas expectativas; o Uruguai ganhou duas Copas do Mundo e 15 títulos da Copa América em sua história, e chegou às quartas de final de uma Copa do Mundo pela última vez em 2018.

As táticas animadas de Bielsa se adequaram ao time de vida ou morte, mas o plano do técnico também pode levar a momentos precários. Ansioso para recuperar a posse de bola, Nández errou o momento de um tackle em mergulho contra o brasileiro Rodrygo, justificadamente ganhando um vermelho no minuto 74. E ainda assim, o Uruguai segurou, pois teve que se sentar mais fundo.

“Quando estávamos com um homem a menos, decidimos nos dedicar a defender em nosso campo”, disse Bielsa.

De qualquer forma, indícios da mentalidade e do espírito de Bielsa ainda brilhavam. Claro, o Uruguai estava estacionando o ônibus nos estágios finais, mas eles também testaram os limites de sua formação 5-3-1 ao avançar progressivamente no campo em alguns momentos. Curiosamente, apesar de sua desvantagem contra o Brasil e da falta geral de chutes a gol, o Uruguai terminou o tempo regulamentar com uma contagem de xG maior (0,89 a 0,58).

Os homens de Bielsa venceram o jogo da garra e não foi nenhuma surpresa que eles iriam vencer na disputa de pênaltis. Após uma defesa de Sergio Rochet na primeira rodada de pênaltis, o Uruguai teve o ímpeto que levaria Manuel Ugarte a marcar o pênalti decisivo. Na frente de mais de 50.000 espectadores que lutaram contra o calor de 114 graus do deserto no início do dia para entrar no local coberto, os torcedores uruguaios nas arquibancadas (e alguns na cabine de imprensa) explodiram em aplausos frenéticos e eufóricos.

Havia uma sensação caótica no jogo, mas ficou bem óbvio que Bielsa, vagando entre seu assento habitual em um cooler e vagando lentamente pela lateral, pode prosperar nessa situação. Enquanto outros treinadores teriam sido mais cautelosos, Bielsa dobrou sua aposta em Sin City e manteve sua estratégia de correr riscos contra os cinco vezes campeões da Copa do Mundo. No entanto, o próprio treinador observou que às vezes ele pode ser vítima da emoção da partida.

“Hoje houve um grande nível de suspense e você sabe como o suspense funciona em seres humanos”, disse ele. “Quando é impossível prever como você pode resolver situações, isso leva você a emoções explosivas e eu também sou vulnerável a isso.”

No entanto, o argentino e seu elenco receberam o pagamento integral até o final da disputa de pênaltis, com uma semifinal contra a Colômbia na quarta-feira como recompensa. O tempo dirá como o jogo se desenrola, mas há uma coisa certa; Bielsa não se importará em dar à sua abordagem de tomada de risco outra chance.