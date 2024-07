US Soccer aborda Jürgen Klopp; movimento improvável – fontes

A United States Soccer começou a procurar candidatos para substituir o técnico demitido recentemente Gregg Berhalter, inclusive fazendo uma proposta ao ex-técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, mas é muito improvável que o alemão leve as conversas adiante, disseram fontes à ESPN.

Klopp, 57, tem sido consistente em dizer que quer tirar 12 meses de folga da gestão depois de passar quase nove anos com o Liverpool. Uma fonte acrescentou à ESPN que Klopp pode não ser mais um técnico, e essas preocupações não começam a abordar suas prováveis ​​e pesadas demandas financeiras, que estariam bem na casa dos oito dígitos.

Os EUA estão em busca de um novo técnico após dispensar oficialmente Berhalter de suas funções na quarta-feira, após uma exibição decepcionante na Copa América de 2024, já que a seleção masculina dos EUA não conseguiu avançar da fase de grupos.

O diretor esportivo da US Soccer, Matt Crocker, disse durante uma ligação com repórteres na quarta-feira que pretende iniciar a busca “imediatamente” e espera ter um novo técnico no cargo até a janela internacional de setembro.

A US Soccer entrou em contato com o ex-técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, de acordo com fontes da ESPN. Zac Goodwin/PA Images via Getty Images

“Eu só quero ter o melhor treinador possível que possa ajudar o time a vencer. Seja ele dos EUA ou de outro lugar, ele precisa se encaixar no perfil, que é um treinador vencedor em série, alguém que possa continuar a desenvolver esse grupo potencial de jogadores”, disse Crocker.

Embora Crocker espere agilizar o processo, ele está fazendo planos alternativos para contratar um treinador interino, se necessário.

“Eu também entendo alguns dos desafios pelos quais isso pode não acontecer [by September]”, ele disse. “E se isso não acontecer na minha cabeça, eu sei qual seria meu plano de contingência para ver através da janela de setembro com um nível de consistência para garantir que não haja nenhuma grande interrupção e mudança.”