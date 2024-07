USMNT não pode perder o próximo treinador depois de Berhalter

Durante o mandato de Gregg Berhalter como técnico da seleção masculina de futebol dos EUA, ele sempre pareceu fazer o suficiente para atender às expectativas modestas. Mas ele também nunca as excedeu de uma forma que pudesse galvanizar a base de fãs e outras partes interessadas do jogo.

Esse tipo de forma foi o suficiente para manter Berhalter no comando por um tempo. Ele estava até definido para ser recontratado após a Copa do Mundo de 2022, antes que a briga envolvendo o meio-campista americano Gio Reyna e sua família explodisse em público. (Em vez disso, o contrato de Berhalter expirou no final daquele ano, antes que ele fosse novamente nomeado técnico menos de seis meses depois.) Mas quando as expectativas são atendidas, e não excedidas, isso limita o capital político dentro da Federação de Futebol dos EUA e a boa vontade fora dela.

Então, quando um tropeço significativo aconteceu — e não conseguir passar da fase de grupos na Copa América sediada nos EUA conta como um grande tropeço — Berhalter ficou com pouco em que se apoiar. Agora, Berhalter se encontra sem emprego.

Berhalter foi demitido na quarta-feira, e o diretor esportivo da US Soccer, Matt Crocker, disse durante uma teleconferência com repórteres que a decisão foi dele e que ele não procurou outras opiniões. Isso porque, ele disse, “Tínhamos um plano claro e algumas medidas claras de como seria o sucesso nos últimos 12 meses, mas também no torneio em si. Algumas dessas medidas não atingimos.”

Crocker falou sobre a falta de criação de chances e de pontuação insuficiente em jogadas de bola parada, mas também sobre preocupações “apenas em torno da evolução geral do grupo”. Isso incluiu analisar não apenas a Copa América, mas 14 jogos nos últimos 12 meses.

“Isso me deu uma orientação muito forte sobre a direção que acredito que tomaremos daqui para frente”, disse Crocker.

A demissão de Berhalter será recebida com alegria por alguns segmentos da base de fãs da USMNT. Dados os resultados recentes, a decisão de Crocker de dispensar Berhalter precisava ser tomada. Mas este não é um dia de comemoração para a US Soccer. Ele expõe o erro que a federação cometeu ao recontratar Berhalter em junho de 2023, quando havia várias razões convincentes para não fazê-lo.

Essas razões incluíam a lavagem de roupa suja por Berhalter — por mais velada que fosse — quando ele compartilhou a história de quase mandar Reyna para casa da Copa do Mundo. Houve também o incidente de violência doméstica de mais de 30 anos atrás que veio à tona em um ato de retaliação da família de Reyna. Depois, há o histórico de desempenho ruim dos gerentes dos EUA quando eles voltam para um segundo mandato: a mensagem fica obsoleta e o time estagna.

No entanto, Crocker, com um empurrão considerável dos jogadores, trouxe Berhalter de volta no ano passado. Crocker estava há apenas dois meses em seu mandato como chefe das operações técnicas da US Soccer quando tomou a decisão, e ele citou uma bateria de testes pelos quais ele submeteu os candidatos.

Mas após o retorno de Berhalter, em vez de o time dar o próximo passo na carreira internacional, sinais de decadência apareceram na forma de desempenhos irregulares contra adversários contra os quais os EUA geralmente têm sucesso.

Durante a teleconferência de quarta-feira, Crocker disse que não mudaria necessariamente sua abordagem na seleção do próximo técnico, embora se sinta mais preparado para tomar uma decisão. Separar-se do técnico da seleção feminina dos EUA, Vlatko Andonovski, no ano passado, após a pior Copa do Mundo da história do time também ajudará Crocker a navegar pela saída de Berhalter, disse ele.

“Acho que estou muito mais claro e muito mais confiante no que vejo”, disse Crocker. “E também fazendo as revisões com Gregg e, obviamente, com Vlatko, estou muito mais claro sobre o que acho que precisamos daqui para frente. Acho que [I’m] agora estou em uma posição melhor para ter uma busca muito mais direcionada, onde estarei mais inclinado a ir fundo e procurar logo candidatos específicos que eu sinta que atendem aos critérios que estamos procurando.”

Matt Crocker, à esquerda, e Gregg Berhalter falam em 16 de junho de 2023, na coletiva de imprensa anunciando a recontratação de Berhalter como técnico da seleção masculina dos EUA. Pouco mais de um ano depois, Crocker demitiu Berhalter. Candice Ward/Getty Images

O mandato de Berhalter não foi isento de pontos positivos. Ele assumiu um programa que não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo de 2018 e o reconstruiu em torno de um núcleo de jovens jogadores empolgantes. Eles venceram as três primeiras edições da Liga das Nações da Concacaf, embora o segundo triunfo tenha ocorrido enquanto o status de Berhalter estava sendo examinado pela US Soccer e com BJ Callaghan administrando o time interinamente.

A Copa do Mundo de 2022 viu os EUA progredirem em um grupo navegável antes de perderem para uma seleção holandesa mais talentosa nas oitavas de final. Embora esperada, a derrota criou impaciência sobre quando a seleção dos EUA garantiria uma vitória marcante que representaria um sinal mais tangível do progresso da equipe.

Não só uma vitória marcante nunca aconteceu, como os EUA pareciam estar regredindo desde a Copa do Mundo, lutando para ganhar até mesmo os resultados esperados e apresentando desempenhos inconsistentes. Isso é culpa de Berhalter e dos jogadores. Também é culpa de Crocker.

Já há resmungos de alguns membros do conselho da US Soccer de que Crocker deveria ter sido demitido também. Mas parece que, depois de ter errado tanto na recontratação de Berhalter, Crocker não terá mais muitas chances de contratar um técnico da USMNT, e ele precisa encontrar ouro para a Copa do Mundo de 2026, que os EUA estão co-sediando com Canadá e México.

Crocker disse que quer ter um treinador antes da janela internacional de setembro, embora haja um plano de contingência em vigor caso ele não o faça. Ele também não se intimida com o dinheiro que pode ser necessário para contratar um treinador de alta qualidade ou com a ênfase da federação na igualdade. (A gerente da USWNT Emma Hayes ganha quase a mesma quantia que Berhalter ganhava.)

“Sei que é um mercado muito competitivo lá fora em termos de salário, e temos que ser competitivos para obter o nível de treinador que acredito que pode levar o programa adiante em termos de alcançar os resultados que precisamos fazer em campo”, disse ele. “Mas também estou muito consciente de que precisamos continuar a lutar por padrões mais altos e igualdade. Não acho que isso será um obstáculo em termos de nosso investimento; nossa seleção nacional é uma prioridade. É algo em que estamos preparados para investir e algo em que investiremos.”

Crocker também disse que “a comunicação é crítica” para passar a mensagem aos jogadores. Isso parece descartar um técnico que não fale inglês. Mas Crocker disse que lançará uma rede ampla, tanto nacional quanto internacionalmente.

“Eu só quero ter o melhor treinador possível que possa ajudar o time a vencer, e não importa se ele é dos EUA ou de outro lugar, ele tem que se encaixar no perfil, que é um treinador vencedor em série, alguém que pode continuar a desenvolver esse grupo potencial de jogadores”, ele disse. “Alguém que tenha um grande interesse e uma paixão pelo desenvolvimento de jogadores.”

Dessa forma, talvez a seleção masculina dos EUA possa novamente começar a subir na hierarquia do mundo do futebol internacional, em vez de retroceder.