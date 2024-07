USWNT continua a forjar identidade sob Emma Hayes

HARRISON, NJ — Apesar de toda a posse de bola que a seleção feminina dos Estados Unidos manteve contra o México no sábado na Red Bull Arena — 70%, segundo a TruMedia — as melhores oportunidades das americanas na partida vieram de momentos de transição, quando elas decidiram jogar rapidamente na vertical para seu ágil trio de ataque.

No final das contas, foi uma grande bola jogada atrás da defesa do México pela meia da seleção dos EUA Rose Lavelle no minuto 64 que fez a atacante Trinity Rodman correr em direção ao gol. Rodman encontrou a atacante Mallory Swanson no topo da área, e Swanson passou a bola para a atacante Sophia Smith, que enterrou seu chute de pé direito para o único gol na vitória dos EUA por 1 a 0.

A treinadora principal dos EUA, Emma Hayes, chamou a performance de “um passo na direção certa”, mas ela deixou claro que há muito trabalho a ser feito antes das Olimpíadas, que começam em 25 de julho. Apesar da posse de bola, as americanas frequentemente jogavam direto.

“Acho que apressamos um pouco o nosso jogo”, disse Hayes sobre o desempenho do primeiro tempo de sábado. “A intenção é boa, então não posso reclamar [or] criticar os jogadores por isso, mas é ensiná-los os momentos certos quando progredir, quando não progredir. E então, dentro e ao redor da área de penalidade, como acessar os espaços certos nos momentos certos nas horas certas. Isso vai levar um pouco de tempo.”

Momentos de transição continuam fazendo parte da “mentalidade dos EUA”, disse o capitão Lindsey Horan após a partida, acrescentando que o desafio é “escolher os momentos certos” para jogar diretamente, especialmente no calor e na umidade de um início de jogo à tarde em julho.

O auge da habilidade da seleção feminina dos EUA de punir times rapidamente na transição veio durante a corrida da equipe para a Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2019. Essa equipe incluía Horan, que joga na potência francesa Lyon e é uma das jogadoras mais astutas taticamente para os EUA.

No entanto, o jogo mudou significativamente desde então, e a seleção feminina dos EUA tem lutado para acompanhar o ritmo de um cenário de adversárias mais sofisticadas, como evidenciado pela eliminação histórica das americanas nas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina de 2023.

Hayes foi contratada em grande parte para resolver esses problemas. Em apenas seis semanas oficialmente no cargo, ela disse explicitamente que o mundo não está mais se atualizando; a USWNT agora está tentando se atualizar. Grande parte dessa progressão se concentra no desenvolvimento de um time mais dinâmico, capaz de derrotar oponentes de maneiras mais criativas.

Reformular toda a identidade de um programa que ganhou quatro Copas do Mundo e quatro medalhas de ouro olímpicas — tudo isso mantendo um ethos similar em torno de superar oponentes — é um projeto de um ano. A história de sucesso foi exibida no sábado, quando o time vencedor da Copa do Mundo de 1999 foi homenageado no 25º aniversário daquele triunfo.

Os EUA não parecerão completamente diferentes de repente nas Olimpíadas, e os resultados podem ser indiretamente sacrificados como parte dessa difícil transição.

A lista de 18 jogadoras é evidência do projeto de remodelação em questão. Oito das 22 jogadoras que vão para a França (incluindo as quatro suplentes) têm 20 convocações ou menos, e apenas quatro jogadoras têm mais de 100 convocações. Croix Bethune, uma suplente para as Olimpíadas de 2024 e uma novata na National Women’s Soccer League, fez sua estreia internacional no sábado. Duas outras suplentes permanecem sem convocação.

Em contraste, a lista da Copa do Mundo de 2019, que se apoiou fortemente na geração anterior de jogadoras veteranas, teve uma média de 80 convocações. A exclusão da atacante Alex Morgan, e seus 123 gols em 224 aparições, desta lista olímpica foi a virada de página final explícita daquela era por Hayes. Em um alto nível, essas são as decisões difíceis que ela foi contratada para tomar.

Ainda assim, há uma rica dicotomia para esta USWNT enquanto ela tenta evoluir para reconquistar o jogo em seu estado moderno: o jogo direto não pode ser o principal meio de sucesso, mas também não pode desaparecer completamente. Como Hayes disse após a partida de sábado, ainda há camadas a serem adicionadas a esta equipe. Hayes ficou satisfeita com a forma como a equipe se adaptou no segundo tempo, mas ela admitiu que seu time apressou o jogo no primeiro tempo.

“Às vezes, acho que somos um pouco impacientes”, disse ela.

Foi relativamente bem-sucedido às vezes, para ser claro, o que é de se esperar de uma linha de frente de Smith, Rodman e Swanson. A zagueira central dos EUA Naomi Girma fez um passe longo para colocar Smith atrás da defesa do México aos 14 minutos de jogo. Sete minutos depois, Girma começou uma sequência um pouco mais longa com um passe progressivo de quebra de linha para Rodman.

Sophia Smith marcou o único gol do jogo para ajudar a seleção feminina dos EUA a derrotar o México por 1 a 0. (Foto de Ira L. Black – Corbis/Getty Images)

No segundo tempo, a goleira Alyssa Naeher pegou uma bola solta, rolou para Horan dentro do campo dos EUA, e a meio-campista olhou para cima e tocou Smith atrás da linha de fundo do México. O chute de Smith foi defendido, mas foi uma das melhores oportunidades da seleção dos EUA até aquele momento, e um precursor do gol alguns minutos depois. Às vezes, jogar direto funcionava muito bem.

É aí que reside o desafio em nível macro: não é apenas assim que os americanos estão acostumados a jogar, mas também no que eles são bons.

“Eles são extremamente dinâmicos”, disse Hayes quando perguntado sobre a linha de frente. “Quando atacamos, isso pode ser feito muito rápido, mas não pode ser só isso. Haverá momentos em que não podemos, e temos que ser um pouco mais indiretos, mudar o tom um pouco mais e reconhecer os momentos em que ficamos presos em um lado.

“Não há como negar que quando o jogo abre, nós prosperamos. Meu objetivo é prosperar em todos os momentos. Então ainda temos muito a aprender com isso como um time, como um coletivo.”

Há um progresso notável nessa busca por ser menos unidimensional. A vitória de sábado foi um progresso em relação à derrota da USWNT por 2 a 0 para o mesmo oponente em fevereiro. Naquela partida na Concacaf W Gold Cup, o México deu às americanas uma dose do seu próprio remédio, pulando sobre elas com uma pressão alta implacável que deixou as americanas desconfortáveis ​​com a bola.

No sábado, no entanto, os americanos nunca pareceram desconfortáveis ​​— o México gerou apenas 0,07 gols esperados — mas também raramente pareceram decisivos ou perigosos na frente da rede adversária.

Progresso consistente em direção a essa nova identidade mais dinâmica levará tempo. Vai exigir mais do que algumas semanas de treinamento e apenas três jogos sob Hayes (com mais uma terça-feira contra a Costa Rica antes do início das Olimpíadas), especialmente considerando que este é um grupo que passou por uma rotatividade significativa desde a Copa do Mundo do ano passado.

As Olimpíadas serão uma experiência de aprendizado, até certo ponto. Um grupo difícil que inclui Zâmbia, Alemanha e Austrália pode fazer disso um teste de fogo. Independentemente de os EUA ganharem medalhas, progredir no projeto maior — vencer a Copa do Mundo de 2027, que é, em última análise, o motivo pelo qual Hayes foi contratado — vai levar tempo.

“Olha, é muito difícil ir de um clube para outro país com uma nova equipe, um novo sistema, uma nova filosofia”, disse a meio-campista Sam Coffey, que participará de seu primeiro grande torneio neste verão, à ESPN após a partida. “Estou muito orgulhosa de como o time está levando as coisas com calma, e sinto que a cada jogo estamos dando passos.

“Obviamente, hoje não foi perfeito de forma alguma. Acho que provavelmente poderia ter sido 3, 4 [to] nada, mas fizemos o trabalho, vencemos nosso oponente. Esse é o objetivo final. Mas em cada jogo, seja um crescimento que parece linear ou um crescimento que não parece, estamos apenas dando passos como um grupo, estamos aprendendo o máximo que podemos. Estamos aumentando o quão versáteis e adaptáveis ​​somos, e estamos apenas tentando melhorar antes de chegarmos a Paris.”