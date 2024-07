USWNT garante quartas de final olímpicas com ataque ‘devastador’

MARSELHA, França — Depois de ver suas jogadoras completarem o que ela chamou de “performance madura” na vitória por 4 a 1 sobre a Alemanha aqui na noite de domingo, a nova treinadora da seleção feminina dos Estados Unidos, Emma Hayes, foi tipicamente direta ao descrever como se sentiu.

O maior ponto positivo dela? O ataque do time, com Sophia Smith marcando duas vezes, Mallory Swanson adicionando outra para seu terceiro em duas partidas olímpicas e a substituta Lynn Williams fechando o placar para sufocar completamente qualquer esperança de uma virada alemã.

“Acho que fomos absolutamente devastadoras quando precisávamos”, disse Hayes, depois que a vitória dos EUA garantiu ao seu time uma vaga nas quartas de final.

Maior ponto negativo? Algumas decisões ruins que levaram a Alemanha a ter mais chances do que merecia, com a goleira Alyssa Naeher salvando suas companheiras de equipe após algumas viradas críticas.

“Achei que éramos o nosso maior problema”, disse Hayes, acrescentando que, depois de seis partidas no cargo, “ainda há coisas que me irritam em nós, mas isso cabe a mim consertar”.

Hayes então continuou dizendo que sua maior preocupação — além da lesão no joelho que tirou Tierna Davidson, que será avaliada novamente na segunda-feira — é a recuperação emocional necessária em um torneio concorrido como este.

A seleção feminina dos EUA joga sua última partida da fase de grupos contra a Austrália na quarta-feira, e Hayes está planejando dar à equipe um dia e meio de folga antes de retornar ao campo de treinamento.

A treinadora da seleção feminina dos EUA, Emma Hayes, conversa com suas jogadoras durante a partida olímpica da equipe contra a Alemanha. Imagens Getty

“Você consegue imaginar a adrenalina?”, disse Hayes. “Você fica tão chapado que a descida é como qualquer ressaca.”

Deixando de lado as frases coloridas, foi um começo rápido para Hayes, que só assumiu o time em junho, mas agora tem as americanas nas rodadas eliminatórias de seu primeiro grande torneio. Ainda há uma curva de aprendizado, ela disse, tanto entre ela e as jogadoras quanto entre as próprias jogadoras, mas não há dúvida de que Hayes está trabalhando para incutir uma nova identidade.

É um processo, ela reconhece, que levará algum tempo. O que ela viu de sua equipe no domingo, no entanto, foi animador. A meia hora de abertura foi uma gangorra, já que os EUA quase ficaram para trás no início após uma defesa desleixada, apenas para assumir a liderança, perdê-la, retomá-la novamente e então aumentar a margem para dois gols no intervalo após Smith marcar seu segundo.

“Houve momentos em que tivemos que enfrentar uma tempestade”, disse Williams. “E acho que isso é muito legal sobre esse time — ninguém parece assustado nesses momentos. É só, ok, o que precisamos fazer?

“É mais uma crença de que não importa o que alguém nos faça, nós faremos o trabalho.”

Esse sentimento é exatamente o que Hayes está desejando. E a determinação que os jogadores demonstraram é o que ela espera.

“Há coisas que estou aprendendo sobre o time esta noite, de uma perspectiva de caráter que eu quero ver, de uma perspectiva de resiliência que eu queria ver”, disse Hayes. “Quando você joga contra um oponente de alto nível, você consegue ver todos os lados e eu vi todos os lados de nós esta noite, o que foi agradável.”

Os americanos jogam sua última partida do Grupo B contra a Austrália na quarta-feira e podem garantir o primeiro lugar com um empate ou uma vitória.