Utah State demite o técnico de futebol americano dos Aggies, Blake Anderson

A Utah State demitiu o técnico de futebol americano Blake Anderson na quinta-feira, duas semanas após informá-lo de sua intenção de rescindir o contrato devido a supostas ações em 2023 que, segundo a escola, violaram seu contrato e a política da universidade.

A escola citou “violações significativas” relacionadas aos requisitos de relatórios para todos os funcionários da Utah State.

“Esses requisitos de relatórios incluem uma proibição para funcionários fora do USU Office of Equity de investigar questões de má conduta sexual, incluindo violência doméstica”, disse a escola em uma declaração na quinta-feira. “Além disso, Anderson falhou em gerenciar a equipe de uma maneira que refletisse os valores acadêmicos da USU.”

O advogado de Anderson, Tom Mars, em uma declaração no X, disse que “todos os recursos legais disponíveis” serão buscados contra a escola. Mars disse que a decisão de demissão e o comunicado à imprensa “deliberadamente inflamatório” do Utah State em 2 de julho, que descreveu os motivos da demissão esperada de Anderson, violaram os termos do contrato de Anderson. Anderson treinou o Utah State nas últimas três temporadas e no final de 2021 concordou com uma extensão até 2027.

O coordenador defensivo Nate Dreiling foi nomeado técnico interino dos Aggies para a temporada de 2024 e representou a escola na semana passada nos dias de mídia da Mountain West. Dreiling foi coordenador defensivo anteriormente na New Mexico State.

A Utah State disse que uma investigação externa descobriu que Anderson não cumpriu as políticas do Título IX da escola, que exigem relatórios oportunos de má conduta sexual e violência doméstica e impedem os funcionários de investigarem eles próprios os relatórios de má conduta sexual. A escola também demitiu o vice-diretor atlético Jerry Bovee e o membro da equipe de futebol Austin Albrecht por violarem as políticas da universidade relacionadas ao relato de violência doméstica e sexual. Bovee anunciou na semana passada sua intenção de registrar uma queixa, de acordo com a política da universidade, e disse que ele e outros dois funcionários da Utah State relataram um incidente ocorrido em abril de 2023 ao Escritório de Equidade da universidade.

Mars enviou na segunda-feira à escola uma resposta de 70 páginas à demissão de Anderson e disse à ESPN que planejava divulgar o documento em breve. O estado de Utah fez referência à resposta em sua declaração na quinta-feira, dizendo que “falhou em reconhecer [Anderson’s] responsabilidades como funcionário da USU e como treinador principal e, em vez disso, tentou dar desculpas e reformular, sem sucesso, a linguagem clara das políticas da USU.”

“Embora eu reconheça que a decisão de hoje tenha um impacto significativo, é a única que poderia ser tomada com base nos fatos”, disse a presidente da universidade Elizabeth Cantwell na declaração. “Estamos comprometidos em seguir em frente na construção de um programa de atletismo vencedor, fundamentado no sucesso e na integridade dos alunos.”

Anderson foi 23-17 com um título Mountain West no Utah State e tem 74-54 no geral como técnico do FBS. Os Aggies abrem a temporada de 2024 em 31 de agosto contra Robert Morris.