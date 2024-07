Van Jones engasga com a CNN depois que Joe Biden desiste

O analista político entrou no ar após o anúncio surpresa de JB na manhã de domingo para discutir a decisão e o legado do presidente… e confira o clipe porque a conexão pessoal de Van com Biden está em exibição.

Jones compara os democratas dizendo a Biden para desistir com a necessidade de tirar as chaves dos avós deles à medida que envelhecem… dizendo que é uma briga o tempo todo e que leva a um colapso emocional depois.

Biden anúncio foi um choque para muitos – incluindo seu próprio assistente supostamente – e tudo aconteceu de acordo com as linhas partidárias, com os democratas agradecendo ao presidente por seu serviço e os republicanos exigindo que ele renunciasse do trabalho.