Vereador Denys Reis propõe título de cidadã penedense para a secretária Ana Teresa

Na sessão realizada em 11 de julho de 2024, na Câmara Municipal de Penedo, o vereador Denys Malta Reis apresentou um projeto de decreto legislativo que concede o título de Cidadã Penedense a Ana Teresa Koenigkan Vieira Machado Lopes, atual secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

Ana Teresa Lopes, natural de Brasília-DF, é filha de Dirceu Vieira Machado Filho e Adriana Nogueira Koenigkan Machado. Formada em Direito, possui uma carreira marcada pela dedicação à causa social e aos direitos humanos. Antes de assumir o cargo em Penedo, atuou como Chefe de Gabinete da Secretaria da Primeira Infância do Estado de Alagoas (SECRIA), onde colaborou com a secretária Paula Dantas no desenvolvimento de políticas voltadas para a infância. Além disso, ela é esposa do atual Secretário Executivo de Saúde do Estado de Alagoas, Guilherme Lopes.

O vereador Denys Reis destacou o grande trabalho de Ana Teresa e seu compromisso com o bem-estar social. Segundo ele, suas ações têm sido fundamentais para garantir que todos os cidadãos de Penedo recebam a assistência e proteção necessárias.

A entrega do título será realizada em uma sessão solene da Câmara Municipal de Penedo, em data a ser definida. O projeto, identificado como Decreto Legislativo nº 016/2024, foi apresentado na mesma sessão e será votado pelos demais vereadores.

A proposta de Denys Reis visa reconhecer os relevantes serviços prestados por Ana Teresa Lopes ao município de Penedo, fortalecendo assim o compromisso da Câmara Municipal em valorizar aqueles que contribuem significativamente para a comunidade local.