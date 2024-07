Vereador Valdinho Monteiro propõe título de cidadão penedense ao professor Givaldo Vasconcelos

Na tarde desta quinta-feira, 11 de julho, a Câmara Municipal de Penedo discutiu a proposta de concessão do título de cidadão penedense ao professor Givaldo Vasconcelos, carinhosamente chamado de Juquinha. A proposta, apresentada pelo vereador Valdinho Monteiro (PSB), reflete a significativa contribuição de Juquinha ao esporte e à comunidade local.

Durante a sessão, Valdinho Monteiro destacou a importância do reconhecimento, ressaltando a dedicação de Givaldo Vasconcelos ao desenvolvimento esportivo do município. Juquinha, atual secretário de Esportes de Penedo e ex-presidente do Sport Club Penedense, tem desempenhado um papel crucial na promoção do esporte e na inclusão social através de suas iniciativas.

O pedido para a concessão do título foi sugerido a Valdinho Monteiro por Aerton Reis, presidente do Sport Club Penedense. “A importância desta casa dar um título de cidadão ao amigo Juca Vasconcelos, nosso amigo Givaldo Vasconcelos, que é secretário de Esporte, é imensa”, afirmou Aerton Reis durante a sessão.

Além disso, o vereador Denys Reis apoiou a proposta e destacou o impacto positivo das ações de Juquinha na comunidade. “Essa valorização do cidadão que vem até Penedo, se finca nas nossas terras, produz e gera expectativas positivas, como é o caso do professor Juquinha, é essencial”, comentou Denys Reis.

O projeto de lei será votado em breve e a expectativa é que seja aprovado pela maioria dos vereadores. A data da cerimônia de entrega do título será marcada e divulgada posteriormente. Este reconhecimento reforça a importância de valorizar aqueles que, com seu trabalho e dedicação, contribuem significativamente para o bem-estar e desenvolvimento da sociedade.