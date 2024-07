Veteranos em times ruins prontos para se mudar no prazo final de negociações da MLB

Poucos jogadores sabem mais sobre ser negociado no prazo final de negociações do que Tommy Pham.

O veterano outfielder foi negociado dentro de 48 horas do prazo final três vezes diferentes. Em 2018, o St. Louis Cardinals o trocou com o Tampa Bay Rays. Quatro anos depois, o Cincinnati Reds o enviou para o Boston Red Sox após ele assinar um contrato de um ano. Na temporada passada, o New York Mets o trocou com o Arizona Diamondbacks após ele assinar um contrato de um ano.

Pham provavelmente será negociado novamente até o prazo final de 30 de julho deste ano. E ele não está sozinho — essa se tornou a expectativa quando um veterano talentoso assina um contrato de curto prazo com um clube construído para o último lugar.

“Ser negociado no meio da temporada é uma das coisas mais difíceis no beisebol — provavelmente em qualquer esporte”, disse Pham. “Porque, você sabe, você tem que arrumar todas as suas coisas e ir embora e se reajustar e se reaclimatar.”

Neste inverno, saindo de sua melhor temporada ofensiva desde 2019 e de uma inesperada corrida na World Series com os Diamondbacks, Pham preferiu se juntar a um time com expectativas de pós-temporada. Mas ele disse que não recebeu uma oferta até que o Pittsburgh Pirates estendeu uma — sem bônus de troca — em 25 de fevereiro.

O San Diego Padres foi o próximo, no último dia de fevereiro, oferecendo um contrato de um ano para uma reunião (Pham passou as temporadas de 2020 e 2021 em San Diego). Pham não achou nenhuma das ofertas satisfatórias. Então ele esperou. E esperou. E esperou, até assinar com o White Sox em 15 de abril. Pham fez sua estreia na temporada 11 dias depois, registrando duas rebatidas do buraco 2 para ajudar o White Sox a melhorar para 4-22.

Pham, 35, não fez sua estreia na liga principal até sua temporada de 26 anos em 2014 e não alcançou a agência livre até depois da temporada de 2021, aos 33 anos. Desde então, ele assinou apenas contratos de um ano, em grande parte porque as diretorias estão mais cautelosas do que nunca em dar aos veteranos contratos de vários anos para evitar pagar a mais por produções passadas.

Enquanto isso, clubes destinados à mediocridade (ou pior) encontraram acesso a bilhetes de loteria por meio dessa classe de agentes livres — ou veteranos que buscam recuperar seu valor com campanhas de recuperação — assinando contratos de um ano com foco no prazo final de negociações.

“Boa parte da lógica é evitar ficar sobrecarregado com contratos ruins”, disse um executivo da National League. “Obter um retorno potencial no prazo final também faz parte disso. Isso certamente não faz mal. Alguns caras são mais adequados para fazer isso. Outros são apenas para serem mais competitivos.”

No melhor cenário, o time excede as expectativas e não subtrai no prazo. No pior cenário, o jogador não tem um desempenho bom o suficiente para um concorrente adquirir e o dinheiro é apagado dos livros em novembro. Designar o jogador para atribuição quando seu valor for considerado insuficiente para uma troca é outra opção. Exemplos no mês passado incluem Tim Anderson (Miami Marlins) e Eddie Rosario e Nick Senzel (Washington Nationals). O risco é mínimo. A possível recompensa pode acelerar uma reconstrução.

Basta perguntar ao Kansas City Royals. Antes da temporada de 2023, o Royals, a caminho de uma temporada de 106 derrotas, assinou com o veterano apaziguador Aroldis Chapman um contrato de um ano. Ele registrou uma ERA de 2,45 em 31 aparições antes de ser negociado com o Texas Rangers por dois jogadores em 30 de julho. Um jogador era um outfielder da liga menor chamado Roni Cabrera. O outro era Cole Ragans, um canhoto talentoso que não conseguiu entrar na rotação do Rangers.

Os Rangers venceram a World Series com Chapman, enquanto Ragans foi recentemente nomeado All-Star da Liga Americana, arremessando para um time do Royals competindo por uma vaga de wild card nesta temporada.

Esse é o sonho das diretorias que negociaram por bilhetes de loteria para a temporada de 2024. Aqui estão os veteranos mais valiosos com quem os clubes devem negociar este mês — junto com alguns outros que achavam que estariam jogando por concorrentes.

Joseph Weiser/Icon Sportswire via Getty Images

Pham, OF, Chicago White Sox: Pham foi de longe o melhor rebatedor de Chicago em seu primeiro mês no South Side, rebatendo .327 com um OPS de .851 em seus primeiros 27 jogos. Ele esfriou — ele está cortando .208/.306/.255 em 28 jogos desde 26 de maio — mas é uma presença respeitada no vestiário que provou que pode impactar uma corrida de playoff e além. Em um ano com tantos times sedentos por ataque, o White Sox não deve ter problemas para encontrar um pretendente.

Paul DeJong, SS, Chicago White Sox: DeJong, 30, assinou por US$ 1,75 milhão buscando se recuperar de uma péssima temporada de 2023 que apresentou um wRC+ de 66 para os Cardinals, Blue Jays e Giants. Até agora, ele está aproveitando sua temporada mais produtiva no bastão desde 2018, postando uma linha de corte de .237/.282/.456 com 16 home runs.

As métricas indicam que ele tem sido um dos piores shortstops defensivos nas ligas principais nesta temporada e fez apenas 20 de suas 751 partidas na carreira em outra posição — todas na segunda base. Ainda assim, um shortstop com algum pop deve ter um mercado.

Erick Fedde, SP, Chicago White Sox: Estamos quebrando um pouco as regras aqui porque Fedde assinou um contrato de dois anos durante o inverno após uma temporada dominante na Coreia. Mas Fedde, 31, de outra forma se encaixa nos critérios, arremessando para uma franquia que estava a muito mais de dois anos de distância da disputa da pós-temporada quando ele se juntou ao White Sox em dezembro por US$ 15 milhões.

O destro retornou da Coreia com um arsenal expandido que deixou os grandes rebatedores perplexos. O ex-principal prospecto do Nationals registrou uma ERA de 3,13 em 106⅓ innings em 18 partidas depois de ganhar o prêmio KBO MVP para o NC Dinos na temporada passada.

Jack Flaherty, SP, Detroit Tigers: Flaherty, outro ex-Cardinal, recapturou sua forma All-Star em um contrato de um ano e US$ 14 milhões após três temporadas instáveis. O destro de 28 anos registrou uma ERA de 3,24 em 89 innings em 15 saídas. Ele tem nove partidas de qualidade (pelo menos seis innings com três ou menos corridas permitidas), e sua taxa de strikeout de 33% é a segunda na Liga Americana. Seu FIP de 3,05 sugere que a prevenção de corridas é muito real.

Seu currículo é significativamente melhor do que há um ano, quando os Cardinals enviaram Flaherty para o Baltimore Orioles no prazo final com uma ERA de 4,43.

Kevin Pillar, OF, Los Angeles Angels: Pillar, 35, foi outro bilhete de loteria do White Sox, assinando um contrato de um ano no valor de US$ 1 milhão no final de março. Mas ele foi designado para atribuição após um mês de lutas. Uma semana depois, os Angels, lutando por ajuda no campo externo depois que Mike Trout foi parar na lista de lesionados, contrataram Pillar. A mudança rendeu dividendos.

Pillar está cortando .295/.350/.500 com seis home runs em 43 jogos com os Angels. As métricas indicam que Pillar não é o campista central de elite que era no início de sua carreira, mas ele pode ajudar uma série de equipes famintas por produção de campo externo. Onde quer que ele acabe, pode ser sua parada final: Pillar sugeriu que esta pode ser sua última temporada após atingir 10 anos de tempo de serviço no sábado.

Jesse Winker, OF, Washington Nationals: Outro outfielder contratado para um contrato de liga menor, Winker tem sido uma revelação para um clube Nationals que superou as expectativas, mas ainda sete jogos abaixo de .500. O All-Star de 2021, que postou um OPS de .567 em 61 jogos para o Milwaukee Brewers em 2023, está rebatendo .268 com 10 home runs e um OPS de .818 em 88 jogos nesta temporada.

Os Nationals promoveram recentemente o principal prospecto James Wood, um outfielder de 6 pés e 7 polegadas adquirido dos Padres na troca por Juan Soto há dois anos. Com a promoção de Wood, Winker foi empurrado para rebatedor designado na maioria das noites.

Winker não foi o único bilhete de loteria de jogador de posição que os Nationals compraram para 2024: Washington também assinou com os veteranos Rosario, Senzel e Joey Gallo contratos de um ano. Rosario e Senzel foram recentemente designados para atribuição, enquanto Gallo estava rebatendo .164 com um OPS de .606 e 71 strikeouts em 165 aparições no plate antes de cair na lista de lesionados com uma lesão no tendão no mês passado.

Dylan Floro, RP, Washington Nationals: Floro é o achado de ouro da offseason dos Nationals no lado do arremesso. O destro de 33 anos se recuperou de uma temporada sem brilho de 2023 com uma ERA de 2,06, limitando os oponentes a dois barris em 125 bolas rebatidas — um número que está no 99º percentil.

Floro foi negociado no prazo final de negociações do ano passado, indo dos Marlins para o Minnesota Twins por Jorge López, e ele é um forte candidato a ser negociado novamente.

Equipes Fringe com veteranos de curto prazo para negociar

Mets de Nova York: O Mets optou por flexibilidade durante a offseason, com um olho em esbanjar neste inverno enquanto ainda compete em 2024. Eles estavam uma bagunça há menos de um mês, a caminho de uma descarga em julho pelo segundo verão consecutivo, antes de entrar na corrida do wild-card. Eles estão atualmente a 2½ jogos da vaga final do playoff.

Mas outra queda livre nas próximas três semanas pode levar a diretoria a subtrair. Veteranos que assinaram contratos de um ano durante a offseason e que podem ser movidos incluem o destro Luis Severino, o outfielder Harrison Bader, o rebatedor designado JD Martinez e o reliever Adam Ottavino. O canhoto Sean Manaea assinou um contrato de dois anos que inclui uma opção de jogador após esta temporada.

Piratas de Pittsburgh: Para um clube à margem da corrida de wild-card, a lista de candidatos atraentes para trocas com contratos de um ano inclui Chapman e o canhoto Martín Pérez. O defensor central Michael A. Taylor e o receptor Yasmani Grandal têm contratos de um ano, mas têm lutado nesta temporada.

Rangers do Texas: Os atuais campeões da World Series contrataram jogadores com a expectativa de que eles estariam competindo este ano. Mas eles têm os destros Kirby Yates, recentemente nomeado All-Star, e José Ureña, que poderia reforçar os bullpens se o Texas, seis jogos abaixo de .500 e em terceiro lugar na AL West, decidir que uma repetição não vai acontecer.

Toronto Blue Jays: Justin Turner assinou um contrato de um ano e US$ 13 milhões em janeiro com a intenção de se juntar a um time concorrente. Seis meses depois, os Blue Jays têm o sexto pior recorde nas majors, e Turner deve atrair algum interesse no prazo final.

Turner está rebatendo .245 com cinco home runs e um OPS de .720 como o principal rebatedor designado de Toronto. Seu bastão declinou em sua temporada de 39 anos, mas ele ostenta muita experiência em outubro após nove viagens consecutivas para a pós-temporada com o Los Angeles Dodgers.