Vice-diretor do FBI informa ao Congresso sobre falha massiva do serviço secreto no tiroteio de Trump

Um vice-diretor do FBI testemunhou perante o Congresso sobre as flagrantes falhas de segurança por parte do Serviço Secreto no dia em que Donald Trump foi baleado, e acrescentou que agora há informações sobre o ódio do atirador contra judeus e imigrantes.

O vice-diretor Paul Abbate apresentou o cronograma das atividades de Thomas Crooks que levaram à tentativa de assassinato em 13 de julho. No dia 3 de junho, o comício foi anunciado. No dia 6 de julho, o atirador registrou-se para participar do comício e pesquisou “A que distância ficava Oswald de Kennedy”.



No dia 7 de julho, o atirador viajou de sua casa até a fazenda onde ocorreu o comício e ficou por lá por 30 minutos. No dia 12 de julho, o atirador foi ao Clairton Sportsmen’s Club, onde praticou tiro.

Depois, no dia 13 de julho, dia do tiroteio, ele passou 70 minutos pela manhã no terreno da fazenda. Às 13h30, seu pai lhe deu um rifle… seu pai pensou que ele estava voltando para o campo de tiro. Ele então saiu de casa e comprou munição antes de aparecer na fazenda.

Às 15h51, Crooks voou com um drone sobre as terras da fazenda por 11 minutos… provavelmente examinando a cena.

Ele entrou no local e às 16h26, mais de 90 minutos antes do tiroteio, Crooks foi localizado pelas autoridades. Às 17h10, ele foi identificado pelas autoridades como uma “pessoa suspeita”.

Às 17h14, um membro da equipe SWAT tirou uma foto do atirador. Às 17h32, os policiais viram Crooks perto do prédio onde ele disparou, navegando em notícias com um telêmetro visível. Então, às 17h38, as autoridades policiais divulgaram a foto de Crooks.

Os policiais perderam Crooks de vista 25 minutos antes do tiroteio, mas às 18h06, um vídeo mostra o atirador subindo no telhado do prédio onde disparou. Isso é 5 minutos antes do tiroteio.



Às 18h08, a polícia avistou Crooks no telhado. Aliás, vários espectadores também chamaram as autoridades, dizendo que Crooks estava no telhado.

Às 18h11, um policial foi içado até o telhado, onde Crooks o confrontou com um rifle e o policial caiu no chão, mas Crooks, por rádio, estava armado com “uma arma longa”.



Agora, o problema é o seguinte: ninguém tentou neutralizar Crooks naquele momento, e ninguém tomou nenhuma medida para remover Trump do pódio onde ele estava falando. Eles tinham 30 segundos a partir do momento em que o policial comunicou pelo rádio para derrubar Trump, mas o Serviço Secreto não fez nada.

Os bandidos dispararam 8 tiros, ferindo Trump e 2 participantes do comício e matando outro.



O Diretor Adjunto também testemunhou que em 2019 e 2020, Crooks escreveu 700 comentários sobre sua conta, e muitos refletiam seu desdém pelos judeus e imigrantes.



